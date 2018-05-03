03 Mayıs 2018 Perşembe18 Şaban 1439
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Hem kadroya alınacaklar hem de zam alacaklar

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Hem kadroya alınacaklar hem de zam alacaklar
Yıllardır terörle mücadelenin vazgeçilmezleri olan köy korucularına Ankara'dan kadro müjdesi geliyor.
Hem kadroya alınacaklar hem de zam alacaklar Hem kadroya alınacaklar hem de zam alacaklar Hem kadroya alınacaklar hem de zam alacaklar


5 bin güvenlik korucusunun daha kadroya alınması bekleniyor. Daha önce Bakanlar Kurulu'ndan İçişleri Bakanlığı'na yeni kadro için yetki verilmişti. İçişleri Bakanlığı'nın da bu yetkiyi kullanarak seçimden hemen sonra 5 bin güvenlik korucusunu daha kadroya alacağı öğrenildi. Ayrıca 50 bin korucunun maaşına da 200 lira civarında zam yapılması gündemde. Şu an en düşük korucu maaşının bin 590 lira olduğu belirtiliyor.
 

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