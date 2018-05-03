Dolar/TL, dün S&P'nin sürpriz bir şekilde Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi, doların dünya genelinde değer kazanması ve tahvil piyasasında yaşanan sert yabancı satışları ile yükselişe geçerken, bugün beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası tarihi rekorunu kırdı. Dolar/TL tarihi rekorunu 4.2487 seviyesine taşırken, saat 10.19 itibarıyla 4.1943 seviyesinde hareket ediyor.
03 Mayıs 2018 Perşembe18 Şaban 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
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Kritik veri açıklandı! Dolar rekor kırdı
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