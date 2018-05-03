Erdoğan'ın ekonomi planı netleşiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin seçim manifestosunu duyurmaya hazırlanırken, seçimlerin AK Parti lehine sonuçlanması durumunda ekonomi yönetiminde yapılacak değişikliklerin de detayları netleşiyor. Çalışmaya göre, bakanlık sayısının azaltılması, bazı bakanlıkların birleştirilmesi, farklı bakanlıklardaki kurumların tek çatı altında toplanması, bazı kurumların ise kapatılması üzerinde duruluyor. Değişikliklerin en önemli ayağını ise ekonomi yönetiminin tek elde toplanmasının oluşturduğu vurgulanıyor.

AK Parti’nin yeni döneme ilişkin hazırlıklarında, yürütmenin yeniden yapılandırılarak, kamu reformunun gerçekleştirileceği bu dönemde bakanlık sayısının azaltılması, bazı bakanlıkların birleştirilmesi, farklı bakanlıklardaki kurumların tek bir bakanlık çatısı altında toplanması, bazı kurumların ise kapatılması üzerinde duruluyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre, yürütme yeniden yapılandırılırken, ekonomideki çok başlılığı kaldırmaya dönük de adımlar atılacak. Üzerinde çalışmaların devam ettiği, henüz son şekli verilmeyen çalışmalar çerçevesinde pek çok seçenek masada bulunurken, ekonomi yönetiminin ‘koordinasyon’, ‘planlama’ ve ‘icraat’ olmak üzere üç ana başlık üzerinde yapılandırılabileceği dile getiriliyor.

Bu modele göre, yeni dönemde cumhurbaşkanı yardımcılarından biri ekonomiden sorumlu olacak. Mevcut sistemde olduğu gibi yine Hazine Müsteşarlığı, BDDK, SPK, Merkez Bankası, Kalkınma Bankası, Vakıfbank yine bu yapılanma içerisinde yer alacak. Halen Başbakan’a bağlı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ’nin yönetimi de doğrudan cumhurbaşkanına ya da ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısına da geçebilir.

KALKINMA BAKANLIĞI’NIN GÖREV ALANI GENİŞLEYECEK

2011 yılında Devlet Planlama Teşkilatı kapatılarak yerine kurulan Kalkınma Bakanlığı’nın yeni dönemde daha aktif hale getirilmesi planlanırken, halen kalkınmaya dönük tüm plan, program ve hedefleri belirleyen kurumun bu görev alanının plan, program ve strateji belgelerindeki hedefler çerçevesinde yapılacak yatırımlara sağlanacak devlet yardımlarından da sorumlu olabileceği kaydediliyor. Böyle olunca halen Ekonomi Bakanlığı bünyesinde yer alan Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü’nün, Kalkınma Bakanlığı bünyesine kaydırılarak, yatırımların planlanması ve daha sonra da realize edilmesi noktasında teşviklerin koordinasyon ve planlamasının tek çatı altında toplanmasının daha verimli olacağı dile getiriliyor.

BAKANLIK SAYISI AZALACAK

AK Parti’nin çalışmasına göre, icraat noktasında bazı bakanlıkların kapatılması ya da birleştirilmesi tartışılıyor. Kulislerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın gümrük ile ilgili faaliyetlerinin Ekonomi Bakanlığı’na bağlanması, iç ticaretin ise eskiden olduğu gibi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na kaydırılabileceği ifade ediliyor. Halen 21 bakan ve 5 başbakan yardımcısından oluşan yürütmenin daha hızlı karar alarak bakanlıklar arası koordinasyonun hızlanması için bakanlık sayısının azaltılarak devletin küçültülmesi öncelikli hedef olarak dile getiriliyor. Öte yandan özerk kuruluşlar ve üst kurulların da gözden geçirilerek bazılarının kapatılması, bazılarının da bakanlık çatısı altında toplanması düşünülüyor.



Bu konuda ilk adım olağanüstü hal (OHAL) kapsamında kanun hükmünde kararnameyle atıldı. Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Cumhurbaşkanlığı’na bağlanırken, Şeker Kurumu ve Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) kapatıldı.