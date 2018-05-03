Emekli her bayram bin lira alacak

Yılda 2 ikramiye müjdesi büyük heyecan yarattı. Ramazan ve Kurban bayramlarından biner lira ikramiyeden sadece emekliler değil, geniş bir toplum kesimi yararlanacak. Paketin hızla yasalaştırılması ve ilk ikramiye ödemesinin Haziran başında ödenmesi planlanıyor. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, toplam 12.3 milyon kişiye ikramiye verileceğini belirterek, "İkramiye emeklilere ay bazında 166.7 liralık ilave artış demek" dedi. İkramiyeden geniş bir kesimin yararlanacağını vurgulayan Sarıeroğlu, bu ödemeyi alacakları şu şekilde sıraladı: "Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aylık alan; SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri."
MEMUR DA ALABİLİR
Sarıeroğlu, düzenleme ile emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında bin lira ikramiye ödeneceğini anımsatarak, "İkramiye ödemesi dosya bazlı olacağından emeklinin kendisine bin lira ödenecek, ölüm aylığı alan hak sahiplerine aylık hisseleri oranında, iş kazası meslek hastalığından dolayı gelir alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak" ifadesini kullandı. Maliye Bakanı Naci Ağbal da emeklilerin Ramazan Bayramı öncesi, Haziran başında bin lira ikramiye alacağını söyledi. Memurların da emekliler gibi ikramiye talebi olduğu hatırlatılan Ağbal, "Talepleri inceliyoruz, çalışmaları yapıyoruz. Emekli aylığı artışını imkanları zorlayarak yaptık" diye konuştu
YAŞLIYA 1.2 MİLYARLIK DESTEK
Yaşlılık aylığı neredeyse ikiye katlanacak. Bu aylıktan yararlanan 580 bin kişiye 1.2 milyar liralık kaynak aktarılacak. Halen 65 yaş aylığı 265,79 lira. Bu tutar 500 lira olacak. 3 ayda bir yaşlılara 797,38 lira yerine bin 500 lira verilecek.
1.3 MİLYARLIK BORÇ SİLİNİYOR
Emekli olduktan sonra ticaret yaptıkları için 2016 öncesi prim borcu bulunan emeklilerin 1.3 milyar liralık borcu siliniyor. Bu düzenlemeden yaklaşık 300 bin emekli yararlanacak. Bakan Sarıeroğlu, "Emekli olduktan sonra ticari faaliyet yapması sebebiyle 2016'dan önce haklarında Sosyal Güvenlik Destek Prim borcu tahakkuk etmiş kişilerin bu borçları terkin edilecek" dedi..
03 Mayıs 2018 Perşembe18 Şaban 1439
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Emekli her bayram bin lira alacak
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