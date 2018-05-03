03 Mayıs 2018 Perşembe18 Şaban 1439
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Tesla'ya 3 milyar dolarlık dava şoku!

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Tesla'ya 3 milyar dolarlık dava şoku!
Nikola isimli şirket, Tesla Semi araçlarında kendi tasarımlarının kullanıldığını iddia ederek 2 milyar dolarlık tazminat davası açtığını açıkladı.
Tesla'ya 3 milyar dolarlık dava şoku! Tesla'ya 3 milyar dolarlık dava şoku! Tesla'ya 3 milyar dolarlık dava şoku!

 

Tesla, patent ihlali gerekçesiyle elektrik ve hidrojen yakıtla çalışan ağır vasıta üreten ABD merkezli Nikola Motor girişimi tarafından 2 milyar dolar tazminat istemiyle dava edildi.
 
Nikola Motor, 2016 yılında görücüye çıkardıkları tasarımın Tesla tarafından Semi modeli üzerinden kopyalandığı iddia ediyor. Dava, Arizona'da görülecek.
 
Mahkeme dosyasına göre, 2017 yılı kasım ayında Nikola firması Tesla'ya bir ihtarname göndererek Tesla'nın Semi modelinde kendilerine ait ya da benzeşen tasarım özelliklerinin yazılı belirtildiğini ve patent meselesi çözülene dek Semi'nin lansmanının durdurulmasının istendiğini duyurdu.
 
Ne Elon Musk ne de Tesla'dan cevap alabildiklerine dikkat çeken Nikola'nın patent davasına konu olan unsurlar arasında Semi'nin aerodinamik gövde, kapı ve ön cam tasarımı var. 


Tesla Semi'nin piyasayı allak bullak ettiğini kendi şirketlerinin yatırımcı ve ortak çekme becerisini engellediğini belirten Nikola, zararlarının tazmini için 2 milyar dolar istiyor. 
 
Tesla'dan bir yetkili ise "Davanın patent açısından yasal bir zemini yok." dedi.
 
Mart ayında ilk kargo teslimatını yapan Tesla Semi araçlarının seri üretimine 2019 yılında geçilecek ve ilk teslimatlar 2020 yılında başlayacak. UPS, Pepsi, Walmart gibi şirketler şimdiden lojistik operasyonları için Tesla'ya onlarca ön sipariş geçti. 
 
Nikola ise ocak ayında Arizona'da 1 milyar dolar yatırımla bir fabrika kuracağını duyurmuş ve 8 bin adet hidrojen hücre yakıtlı tır için ön sipariş aldığını açıklayarak 2021'de üretime geçeceğini belirtmişti.
 
Tesla, Model 3 üretimindeki sorunlarla son aylarda gündeme gelirken, gözler şirketin birkaç gün içerisinde açıklayacağı ilk çeyrek sonuçlarına çevrildi. 

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