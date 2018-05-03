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Kimler ikramiye alabilecek! Bakanlık açıkladı

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Kimler ikramiye alabilecek! Bakanlık açıkladı
Hükümetin, 24 Haziran seçimleri öncesi açıkladığı paket içinde yer alan emekliye bayram ikramiyesinin detaylarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıkladı.
Kimler ikramiye alabilecek! Bakanlık açıkladı Kimler ikramiye alabilecek! Bakanlık açıkladı Kimler ikramiye alabilecek! Bakanlık açıkladı

 

Bakan Sarıeroğlu, Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenecek ikramiyelerin, emekli ve aileleriyle birlikte 12 milyon 300 bin vatandaşı etkileyeceğini vurguladı. Sarıeroğlu, yılda iki bayram ikramiyesinin maliyetinin ise 22,3 milyar lira olduğunu belirtti.

1000 TL Bayram İkramiyesi

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1.000 TL emekli ikramiyesi ödenecektir. İkramiye ödemesi dosya bazlıolacağından emeklinin kendisine 1.000 TL ödenecek, ölüm aylığı alan hak sahiplerine aylık hisseleri oranında, iş kazası meslek hastalığından dolayı gelir alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacaktır.

Kapsama, Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alan;

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri,
Şehit yakını ve gaziler,
Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar,
Geçici köy korucuları,
Şeref aylığı sahipleri,
Şampiyon sporcular,
Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri
Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller

ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri girmektedir.

Sosyal Güvenlik Destek Prim (SGDP) Borcunun Silinmesi

Emekli olduktan sonra ticari faaliyet yapması sebebiyle 2016 yılından önce haklarında sosyal güvenlik destek prim borcu tahakkuk etmiş olan emeklilerimizin SGDP borçları terkin edilecektir.

BAĞ-KUR Borçlu Sürelerinin Doldurulması

Bağ-Kursigortalılarının 31 Mayıs 2018 öncesine ait prim borçları ve bu primlere ilişkin hizmet süreleri talep etmeleri halinde dondurulacak ve bu sürelere ilişkin prim borçlarının takibi yapılmayacaktır.

Dondurulan hizmet süreleri istendiği takdirde gerek sigortalılar gerekse haksahipleri tarafından canlandırılabilecektir.

BAĞ-KUR’luların Sağlıktan Yararlanması

Prim borcu olması sebebiyle sağlık yardımlarından yararlanamayan Bağ-Kurlular hizmetlerinin dondurulması talebinde bulunarak veya borçlarını yapılandırıp ilk taksiti ödeyerek sağlık yardımlarından yararlanmaya başlayacaktır.

Girişimci Gençlerin Teşviki

18 ila 29 yaş aralığındaki gençlerimizinilk defa Bağ-Kur kapsamına girmeleri halinde,

Bağ-Kur primleri1 yıl boyunca devlet tarafından karşılanacaktır.

GSS Boçlarının Yapılandırılması

Hiçbir kapsamda sigortası olmadığı için genel sağlık sigortası kapsamına alınan vatandaşlarımızın Nisan 2018 ve öncesi döneme ait genel sağlık sigortası prim borçlarının faizleri silinecek, anaparanın ödenmesi için 31 Aralık 2018 tarihine kadar süre verilecektir.

Gelir testi yaptırmaları içinde 30 Kasım 2018 tarihine kadar süre verilecektir.
Ayrıca geçmiş borçlarına bakılmaksızın 31 Aralık 2018 tarihine kadar sağlık yardımlarından yararlanabileceklerdir.

Yapılandırma

Kurumun 2018 Mart ayı ve öncesi dönemlere ait sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Son müracaat tarihi: 31 Temmuz 2018

İlk taksit ve peşin ödeme süresi: 31 Ağustos 2018

Ödemeler 2 (iki) ayda bir taksitler halinde 6-9-12 veya 18 taksit tercihiyle yapılabilecektir.
İl özel idareleri ve spor kulüplerine azami 36 taksit, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlara ise 144 aya kadar taksit imkânı verilmiştir.
Kapsama giren borçların faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE ile güncelleme yapılacaktır.

Güncellenen borçların peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %90’ı silinecektir.
İkinci taksit ödeme süresi içerisinde borcun tamamının ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir.

31 Mart 2018 tarihinden önceye ait idari para cezalarının ilk taksit süresi içinde ödenmesi halinde, idari para cezasının % 50’si silinecektir.

10 TL’ye kadar eksik ödemeler, yapılandırma ihlal nedeni sayılmayacaktır.
İlk 2 taksitin süresinde ödenmemesi yapılandırma ihlal nedeni sayılacaktır.
Borçluların, yapılandırma taksitleri ile cari dönem prim borçlarını çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde yapılandırma hakları sona erecektir.

Bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde yapılandırma bozulamayacak ancak gecikilen ayların taksit tutarına gecikme zammı tatbik edilecektir.

İlk taksitin süresinde ödenmeyip takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi halinde geç ödeme zammı uygulanmak suretiyle yapılandırma hakkı devam ettirilecektir.
Bakanlar Kurulu yapılandırmaya başvuru ve ilk taksit ödeme süresini 1 ay uzatma yetkisine sahiptir.

Önceki yapılandırma kanunlarına göre yapılandırmaları devam edenler, ilk taksit ödeme süresi içerisinde kalan taksitlerinin tamamınıpeşin olarak öderlerseYİ-ÜFE tutarının % 90’ı silinecektir.

İşverenlerin, ödeme süresi 31/12/2015 veya önceki bir tarihe ilişkin olan prim ve idari para cezalarının asılları toplamı 100 TL’yi aşmayan alacak kapsamındaysa bu alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Bizler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak ülkemiz adına değer üretenlerin destekçisi olmaya devam ediyoruz. 

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerimizin,  gazilerimizin,  şehit ve gazi yakınlarımızın, terör mağduru kardeşlerimizin,   sporcularımızın, girişimci gençlerimizin, genel sağlık sigortası kapsamına alınan vatandaşlarımızın yanındayız. Çalışma hayatına  emek verenler adına gerçekleştirdiğimiz yeni düzenlemelerin ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

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