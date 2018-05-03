Bu daha başlangıç! Türkiye yeni dönemi başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere çok bir süre kalsa da yurtdışı ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Bir yandan seçim hazırlıklarını sürdüren Erdoğan, diğer yandan Türkiye çok kritik iki ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerine odaklanmışken, Erdoğan'ın gerçekleştirdiği 'ekonomi odaklı' iki kritik yurtdışı ziyareti dikkat çekti.

24 Haziran seçimleri sonrası ekonomide kökü değişiklik planlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisi için yeni dönemi başlatacak adımları da böylelikle atmaya başladı.

İKİ KRİTİK ÜLKEYE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni İpek Yolu’nun Asya’daki merkez ülkelerinden biri olan Özbekistan ve Pasifik Asya’da Doğu kalkınmasının yeni merkezlerinden olan G. Kore'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Her iki ülke de, Türkiye ile birlikte, yeni bir ticaret düzeninin, yeni para sisteminin ve yeni bir kalkınma anlayışının Asya tarafındaki temsilcileri sayılabilir. İşte Türkiye’nin yeni bir sisteme adım atacağı günler sayılı iken, Cumhurbaşkanı’nın bu ziyareti, bu bağlamda, oldukça anlamlı.

(Seçim dönemiyle girilmesiyle programı iyice yoğunlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolculuk sırasında bile çalışmalarına ara vermiyor)

Türkiye bu ziyaretlerle beraber ekonomiden savunma sanayine, eğitimden kültüre, çevreden enerjiye, tarımdan turizme kadar bir çok anlaşma imzaladı. Bu ziyaretler sadece imzalanan anlaşmalarla sınır değil, aynı zamanda yeni dönemin de bir başlangıcı...

ERDOĞAN ÇIKARMA YAPMAYA HAZIRLANIYOR



Türkiye’nin, dış ticaret ve ihracat çıtasını yükseltecek çok sayıda ülkeye resmen çıkarma yapılacak. Bu çerçevede ilk adım Güney Kore ve Özbekistan ziyaretiyle atıldı.

(Erdoğan, Güney Kore'deki resmi ziyaretleri kapsamında Samsung firmasının tesislerini gezerek incelemelerde bulundu.)

Güney Kore ve Özbekistan'dan sonra sırada 14 ülke daha var. Belirlenen hedef ülkelerle Türkiye arasındaki ihracat potansiyelinin artırılması için devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan da girecek.

(Cumhurbaşkanı Erdoğan Seul'de LG firması yöneticilerini kabul etti)

Bu ülkeler arasında sırayla Almanya, ABD, Çin, Etiyopya, Güney Kore, Hindistan, Irak, İran, Japonya, Katar, Kenya, Ukrayna, Meksika, Romanya ve Rusya var.

KALAN 14 ÜLKE SEÇİMLERDEN SONRA



Kalan 14 hedef ülke için ise, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimleri sonrasında harekete geçilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu ziyaretlerde işadamları da eşlik edecek.

(Cumhurbaşkanı Erdoğan Daelim firması yöneticilerini kabul etti)

SEÇİM ÖNCESİ EKONOMİYE SALDIRI

Öte yandan 24 Haziran'da yapılacak seçimlerden önce Türkiye'ye karşı yine ekonomik bir operasyon başlatıldı. Türkiye ekonomisinin verdiği tüm pozitif verilere rağmen New York merkezli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğünü duyurdu.