03 Mayıs 2018 Perşembe18 Şaban 1439
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  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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AK Parti'den Erdoğan için adaylık kararı

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AK Parti'den Erdoğan için adaylık kararı
AK Parti 316 imza ile Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı aldı.
AK Parti'den Erdoğan için adaylık kararı AK Parti'den Erdoğan için adaylık kararı AK Parti'den Erdoğan için adaylık kararı

AK Parti 316 imza ile Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı aldı.

 

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