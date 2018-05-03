03 Mayıs 2018 Perşembe18 Şaban 1439
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Tarihteki ilk anlaşma burada yazıldı!

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Tarihteki ilk anlaşma burada yazıldı!
Dünyadaki ilk yazılı anlaşmanın yapıldığı yer olan Sivas’ın Altınyayla ilçesindeki Sarissa antik kenti, tarihe ışık tutacak birçok gizemi halen içerisinde barındırıyor.
Tarihteki ilk anlaşma burada yazıldı! Tarihteki ilk anlaşma burada yazıldı! Tarihteki ilk anlaşma burada yazıldı!

 

Sivas’ın Altınyayla ilçesi Başören köyü sınırları içerisinde yer alan Hititlere ait Sarissa antik kenti dünyadaki ilk yazılı anlaşmanın yapıldığı yer olarak biliniyor. Sarissa’da ilk arkeolojik kazılar Almanya'nın Marburg Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Anderas Müller Karpe başkanlığında yapıldı. 10 yıl süren kazı çalışmalarında Sivas müzesinde sergilenen İkiz Boğa Ryhton heykeli gibi tarihe ışık tutan birçok kalıntı bulundu. Hititlerin milattan önce 1400’lü yıllarda kurduğu Sarissa kentinin Hititlerin en önemli şehirlerinden birisi olduğu düşünülüyor.

Öte yandan Sarissa’da Milattan önce 1285 yılında Mısırlılar ile Hititler arasında Kadeş Savaşı sonucunda yapılan yazılı anlaşma, dünyadaki iki ülke arasında yapılan ilk yazılı anlaşma olarak kabul ediliyor. Tarihe ışık tutacak bir çok gizemi içinde barındıran antik kent, kazı çalışmalarından sonra kendi haline terk edilmiş durumda. Altınyaylalılar, kazıların yeniden başlatılıp, kentin ortaya çıkartılmasını ve turizme kazandırılmasını istiyor.

"Kazılar yeniden başlasın"

Konuyla ilgili açıklama yapan Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer, antik kentteki kazıların yeniden başlaması gerektiğini belirterek, “İlçemiz sınırları içerisinde Sarissa antik kenti gibi bir değerimiz ve tarihimiz var. Bu mekan Hititlerin yazlık başkenti olan şehirdir. Tarihteki ilk yazılı anlaşma olan Kadeş antlaşmasının yazıldığı yerdir. Burada Alman arkeologAndreas Müller birkaç yıl kazı yapmıştır. Sarissa antik kentinden çıkan eserlerinde yüzde 80’ni Sivas Etnografya müzesinde sergilenmektedir. Ama biz o kazıların ve çalışmaların devamını arzu ediyoruz. Sarissa Antik kentine ilgi ve alaka gösterilmelidir. Çünkü orada Hitit uygarlığının diğer medeniyetlerde olduğu gibi yaşamış olduğu veya tarihi kalıntılarının olduğu bir mekan. Bu antik şehirdeki antik kalıntılarının tamamının ortaya çıkarılması turizme kazandırılması ilçemiz için çok büyük kazanç olacaktır. Aynı zamanda tarihi ve kültürel mirasımıza da sahip çıkmış olacağız. Ben hem ilçemin belediye başkanı hamda bir yöre halkı olarak kültürel mirasımız olan Sarissa’nın ortaya çıkarılmasını ve turizme kazandırılmasını arzu ediyorum. Yerli ve yabancı turist tanıtımına açılmasını bu konuda çalışmaların başlamasını arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

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