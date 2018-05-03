03 Mayıs 2018 Perşembe18 Şaban 1439
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Yıldırım'dan Bahçeli'nin FETÖ yorumuna ilk cevap

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AK Parti 316 imza ile Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı aldı. Kapalı grup toplantısı sonrası Başbakan Binali Yıldırım AK Parti'nin adayı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen açıkladı.
Yıldırım'dan Bahçeli'nin FETÖ yorumuna ilk cevap
Yıldırım'dan Bahçeli'nin FETÖ yorumuna ilk cevap Yıldırım'dan Bahçeli'nin FETÖ yorumuna ilk cevap Yıldırım'dan Bahçeli'nin FETÖ yorumuna ilk cevap

24 Haziran seçimlerine giderken AK Parti'de son dakika gelişmesi... AK Parti, 316 imza ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmesi için grup kararı aldı.

İşte Başbakan Binali Yıldırım'ın karar sonrası yaptığı açıklamalar:

Daima mazlum ve mağdurun yanında olduk, bundan sonra da istikametimizden ayrılmayacağız. 

16 yıl boyunca birçok müdahaleye maruz kaldık. 15 Temmuz kumpasın en açık deliliydi. Yeni sistem daha güçlü hükümet, daha güçlü Meclis ve yargının kapılarını açtı. 

24 Haziran Türkiye için çok kritik bir gündür. O gün milletin vicdanına başvurup, bize kirli plan yapanların oyununu bozacağız. 

Ekonomik ve siyasi istikrarla Türkiye geleceğe yürüyecek. Birileri mikroskopla Cumhurbaşkanı aramaya devam etsin. Bizim adayımızı millet belirledi. Bizim adayımız mazlumların hamisi Recep Tayyip Erdoğan'dır. 

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNİ DEĞERLENDİRMEM DOĞRU OLMAZ

Başbakan Yıldırım Devlet Bahçeli'nin ''FETÖ darbesinin siyasi bir ayağı var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen de olur. Bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteğiyle veya buna benzer imkanlarla bir aday taraması yapılacaksa o zaman FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir'' dedi. Bu sözlerin Başbakan'a sorulması üzerine Yıldırım bunu değerlendirmem söz konusu olmaz" dedi.

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