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İlhan Kesici açıkladı! CHP'nin adayı kim olacak?

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İlhan Kesici açıkladı! CHP'nin adayı kim olacak?
CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı. Yetkili arkadaşlarımızla konuşmuşlar. Ben de sabah bu münasebetle tebrik ettim" dedi.
İlhan Kesici açıkladı! CHP'nin adayı kim olacak? İlhan Kesici açıkladı! CHP'nin adayı kim olacak? İlhan Kesici açıkladı! CHP'nin adayı kim olacak?

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, kendisinin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki iddialara ilişkin, "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin." dedi. 

İnce, partisinin grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olacağına ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine İnce, "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin. Benden bir şey beklemeyin. Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak."  açıklamasını yaptı. 

Yüz bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacaklara CHP'lilerin yardımcı olmasını isteyen İnce, "Yardımcı olsunlar ki bu diktatöre göstersinler. İmza konusunda arkadaşlarımıza örgütümüzün yardımcı olacağına inanıyorum. CHP'lilerin ittifak içerisinde aday olmak isteyen cumhurbaşkanı adaylarına imza vererek yardımcı olmasını istiyorum." diye konuştu.

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MUHARREM İNCE'Yİ TEBRİK ETTİM

İlhan Kesici de basın mensuplarının soruları üzerine, "Bana bir mesaj yok ama benim duyduğum kadarıyla Muharrem İnce aday olacak. Ben bir şey açıklamış olmadım, öyle duydum. Sabah İnce'yi telefonla aradım, tebrik ettim. 'Allah mahcup etmesin' dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti." yanıtını verdi.

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