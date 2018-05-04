04 Mayıs 2018 Cuma19 Şaban 1439
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14 milyon dava düşecek! Devletin kasası dolacak

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14 milyon dava düşecek! Devletin kasası dolacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilerimize verilecek 1000 liralık destek, onlara bir bayram harçlığı, bir mutluluk vesilesi” dedi.
14 milyon dava düşecek! Devletin kasası dolacak 14 milyon dava düşecek! Devletin kasası dolacak 14 milyon dava düşecek! Devletin kasası dolacak

“Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilerimize verilecek 1000 liralık destek, onlara bir bayram harçlığı, bir mutluluk vesilesi” diyen Erdoğan, imar barışı ile 14 milyona yakın davanın düşeceğini devlete yaklaşık 40 milyarlık bir getirisi olacağını ifade etti.

İmar barışı bana göre çok çok önemli diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 milyon kadar dava düşecek. Onun bir de getirisi var. Devlete yaklaşık 40 milyarlık bir getirisi olacak. Ülke ekonomisine katkısı olacak. Daha da önemli olan boyut, vatandaşın benim akıbetim ne olacak, imar barışı ile birlikte ben evimi konutumu rahatlıkla yapabilecek miyim sorunu çözülmüş olacak." dedi.

"İstanbul’da konuşma yaptım, dedim ki: ‘Konutlarınızı artık dikey yapamayacaksınız, gerek Kiptaş ile yapın, gerekirse TOKİ ile yapın ama yatay mimari ile yapın’. Halkımızın yatay mimari ile güzel eserler ortaya koymasını istiyoruz. TOKİ ile Kiptaş ile onlara yardımcı olma gayretinde olacağız. Konu ile ilgili hukuki bazı sorunlar var. Büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri, vatandaşların seçecekleri avukatlar bir araya gelsin diyoruz; böylece imar barışını gerçekleştirelim istiyoruz. Vatandaşlarımızın kentsel dönüşümde işlerini müteahhitlere kaptırmak yerine, dönüşümü Kiptaş veya TOKİ ile gerçekleştirmelerinin, daha sağlıklı, daha süratli olabileceğini düşünüyorum."

 

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