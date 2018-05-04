Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Abdullah Gül’ün açıklamalarının sorulması üzerine, "Beni bu konuda hiç konuşturmayın. Benim bu konuda herhangi bir açıklama yapmama gerek yok. Neyin ne olduğunu herkes gayet iyi biliyor." dedi.
04 Mayıs 2018 Cuma19 Şaban 1439
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Erdoğan'dan Abdullah Gül açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan ve Güney Kore’deki temaslarının ardından beraberindeki gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Abdullah Gül'le ilgili sorulan soru üzerine 'neyin ne olduğu ortada' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Abdullah Gül’ün açıklamalarının sorulması üzerine, "Beni bu konuda hiç konuşturmayın. Benim bu konuda herhangi bir açıklama yapmama gerek yok. Neyin ne olduğunu herkes gayet iyi biliyor." dedi.
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