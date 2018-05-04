04 Mayıs 2018 Cuma19 Şaban 1439
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Türkiye'den kritik hamle! İran ve Rusya'dan sonra Çin

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Türkiye'den kritik hamle! İran ve Rusya'dan sonra Çin
Özbekistan ve Güney Kore temasları sonrası gazetecilerin sorulanı yanıtlayan Erdoğan, İran ve Rusya ile atılan yerli para adımının Çin ile de gerçekleştirilebilmesi için çalışmaların başladığını söyledi.
Türkiye'den kritik hamle! İran ve Rusya'dan sonra Çin Türkiye'den kritik hamle! İran ve Rusya'dan sonra Çin Türkiye'den kritik hamle! İran ve Rusya'dan sonra Çin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İran ve Rusya ile yapacağı ticarette doları rafa kaldırma kararından sonra bu sistemin Çin'le de yürütülebilmesi için harekete geçildiğini açıkladı.

‘S&P’NİN KARARI YENİ DEĞİLDİR’

"S&P’nin Türkiye’nin notunu düşürme hadisesi yeni değil" diyen Erdoğan "Bunlara artık alıştık. Bunların bu kararları her zaman siyasidir, politiktir. Seçim öncesinde yine böyle bir adım attılar. Seçimden sonra bunlar bu yanlış kararı geri almak, yine geri adım atmak zorunda kalacaklardır. Türkiye şu anda kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Gerek ekonomik alanda gerek ise ihracatta artış devam ediyor. Onlar puan indiriyor, öbür tarafta ihracat çıkıyor. Turizmde şu an 40 milyon turiste gidiyoruz, 28-29 milyar dolar bir gelir bekliyoruz. Savunma sanayi konusunda gayet güzel adımlar atılıyor. Tüm göstergelerin iyi olduğu bir ortamda birilerinin not düşürmesinin bir anlamı yok. 13-15 Mayıs tarihlerinde Tatlı Dil forumu için İngiltere’de olacağız. Kraliçe ile, ayrıca Sayın May ile görüşmelerimiz olacak. İngiltere ile ilişkilerimizi daha da geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Sözün özü, S&P’nin not düşürmesi Türkiye için herhangi bir şey ifade etmiyor." açıklamasında bulundu.

YERLİ DERECELENDİRME KURULUŞU

(Yerli derecelendirme kuruluşunun çalışmasını yapıyordunuz, o konuda bir gelişme var mı?): Evet, BDDK’nın çalışması var. Bunu yapmamız lazım. Bunu iyi bir şekilde başarmak, başka kuruluşların zaman zaman politik karar almalarına da engel olacaktır.

ENERJİ BAKANI ÇİN'DE

Hakeza, belirli ülkelerle milli para birimleri ile ticarete de önem veriyoruz. İran ve Rusya’nın yanı sıra Çin ile de bu yönde adımlarımız olacak. Enerji Bakanımız biliyorsunuz Özbekistan’dan Çin’e geçti. Orada görüşmeleri olacak.

Öte yandan Albayrak’ın SPIC ve SNPTC temaslarında Türkiye’de yapılması planlanan üçüncü nükleer santral konusu görüşüldü.

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