İmar affında son dakika değişikliği! Kapsamdan çıkarıldı

Borçların yeniden yapılandırılması ve emekliye 2 ikramiyeyi de içeren torba yasa komisyondan geçti. Düzenlemenin imar barışı kısmında Boğaziçi ve tarihi yarımada kapsamdan çıkarıldı.

Vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri de içeren torba yasa tasarısının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sona erdi. 27 madde olarak gelen torba tasarıdan 1 madde çıkarılırken 3 yeni madde ihdas edildi. Bazı maddelerde ise değişikliğe gidildi.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre, en dikkat çeken değişiklik imar barışı ile yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin düzenlemede yapıldı.

Komisyonda sunum yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Boğaziçi’nin öngörünüm alanlarına istisna getirilmesini istediklerini belirterek “Boğaz’ın öngörünümünde kalan kısmı istisna olsun ve bu haktan istifade edemesin. Çünkü Boğaz bir tane, ikinci bir boğazımız yok. Boğaz’ın öngörünümünde yasa ne emrediyorsa o yapılsın. Oraya bu af maddesi gelmesin, uygun görülürse bunu bir önergeyle ekleyelim” dedi.

Verilen önergeyle Boğaziçi Kanunu’nda tanımlanan boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile tarihi yarımada içinde imar barışının uygulanmaması yönünde değişiklik yapıldı.

DÖNÜŞÜMDE ŞART KALKTI

Yapılan bir diğer değişiklik de kentsel dönüşüme yönelik oldu. Tasarının eski halinde kentsel dönüşüm için yapı kayıt belgesi şart koşuluyordu. Tasarının yeni halinde ise bu şart kaldırıldı.

2 İKRAMİYE SADECE EMEKLİYE DEĞİL

Kabul edilen düzenleme ile emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında olmak üzere yılda 2 kez biner lira ikramiye ödeyecek. Emeklilerin yanı sıra şehit yakınları ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, sivil şehit yakınları ile terörden zarar gören siviller de bundan faydalanacak.