04 Mayıs 2018 Cuma19 Şaban 1439
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Meclis'te kabul edildi! Maaşları yüzde 88 artacak

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Başbakan Binali Yıldırım'ın müjdesini verdiği, Meclis maratonu başlayan paket ile yaşlıların da yüzü gülecek. 65 yaş aylığı, yeni yasayla yüzde 88 artırılacak.
Meclis'te kabul edildi! Maaşları yüzde 88 artacak
Meclis'te kabul edildi! Maaşları yüzde 88 artacak Meclis'te kabul edildi! Maaşları yüzde 88 artacak Meclis'te kabul edildi! Maaşları yüzde 88 artacak

Aylığın tutarı 265,79 liradan 500 liraya çıkacak. 3'er aylık dönemler halinde yaşlılara ödenecek tutar 797,28 liradan bin 500 liraya ulaşacak.

Bu aylıktan yararlanmak için 65 yaşını doldurmak, hiçbir sosyal güvencesi bulunmamak ve gelir şartına uymak gerekiyor. Gelir şartında kişinin kendisi ile eşine bakılıyor. Bu yıl itibariyle kişi başına düşen aylık gelir 483,63 liranın altındaysa aylık bağlanıyor.

SAĞLIK ÜCRETSİZ

Aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere 3'er aylık dönemler halinde ödeniyor. Sağlık da ücretsiz. Kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmak gerekiyor.

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