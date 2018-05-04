Yıldırım ve Bahçeli birlikte başvurdu! Muharrem İnce için ne dediler?

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ya birlikte başvuru yaptılar.

Başbakan Yıldırm, CHP'nin adayı Muharrem İnce için sorulan soruya ilk yorumu 'En doğru kararı millet verecektir' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) geldi. YSK çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Mithatpaşa Caddesi ile Meşrûtiyet Caddesi ve bağlantılı ara sokaklar araç trafiğine kapatıldı, arama noktaları oluşturuldu. Vatandaşlar Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Türk bayrakları ile büyük bir coşkuyla karşıladı. Başbakan Yıldırım YSK önüne geldiğinde aracından indikten sonra vatandaşları selamladı. Vatandaşlar, “Ankara seninle gurur duyuyor” sloganları attı.

Başbakan Yıldırım'dan açıklama

Sayın Cumhurbaşkanımızın 24 Haziran seçimleri için cumhurbaşkanlığı adaylığını Sayın Bahçeli ile birlikte yaptık. Sayın Erdoğan, seçimler Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarak belirlenmiştir.

MUHARREM İNCE İÇİN İLK YORUM

(Muharrem İnce sorusuna) Hayırlı olsun. Herkes kendi projesini için çalışacak. En doğru kararı millet verecektir.

İTTİFAK PROTOKOLÜNÜN DETAYLARI BELLİ OLDU

İttifak protokolü, 2 sayfadan oluşuyor. Metinde 'Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır' ifadeleri yer alıyor. Yerli ve milli vurgusunun yapılacağı protokolde, 2023 vurgusu ve 15 Temmuz sonrası yaşananlar da başlık olarak bulunacak. Cumhur İttifakı'na neden gerek duyulduğu ve bundan sonra yapılacaklar da protokolde yer alan diğer başlıklar olacak.

Cumhur İttifakı'nın protokol metninde, "Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadesi yer aldı. Protokolde yerli ve milli vurgusu yapıldı. 15 Temmuz darbe girişimine dikkat çekildi. Metinde 2023 vurgusu yapıldı.

AK Parti listelerinden seçime giren BBP ittifakta yer almasa da BBP ile ilgili bir cümle Cumhur İttifakı'nın protokolünde yer alacak.