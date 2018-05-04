04 Mayıs 2018 Cuma19 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:12Güneş 05:52Öğle 13:07İkindi 16:58Akşam 20:10Yatsı 21:43
    • 32°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 27°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 101.979 -0.90
  • Altın: 180,324 1.45
  • Dolar: 4,2784 1.45
  • Euro: 5,1166 1.21

Yıldırım ve Bahçeli birlikte başvurdu! Muharrem İnce için ne dediler?

»
Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ya birlikte başvuru yaptılar.
Yıldırım ve Bahçeli birlikte başvurdu! Muharrem İnce için ne dediler?
Yıldırım ve Bahçeli birlikte başvurdu! Muharrem İnce için ne dediler? Yıldırım ve Bahçeli birlikte başvurdu! Muharrem İnce için ne dediler? Yıldırım ve Bahçeli birlikte başvurdu! Muharrem İnce için ne dediler?

Başbakan Yıldırm, CHP'nin adayı Muharrem İnce için sorulan soruya ilk yorumu 'En doğru kararı millet verecektir' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) geldi. YSK çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Mithatpaşa Caddesi ile Meşrûtiyet Caddesi ve bağlantılı ara sokaklar araç trafiğine kapatıldı, arama noktaları oluşturuldu. Vatandaşlar Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Türk bayrakları ile büyük bir coşkuyla karşıladı. Başbakan Yıldırım YSK önüne geldiğinde aracından indikten sonra vatandaşları selamladı. Vatandaşlar, “Ankara seninle gurur duyuyor” sloganları attı. 

Başbakan Yıldırım'dan açıklama

Sayın Cumhurbaşkanımızın 24 Haziran seçimleri için cumhurbaşkanlığı adaylığını Sayın Bahçeli ile birlikte yaptık. Sayın Erdoğan, seçimler Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarak belirlenmiştir.

MUHARREM İNCE İÇİN İLK YORUM

(Muharrem İnce sorusuna) Hayırlı olsun. Herkes kendi projesini için çalışacak. En doğru kararı millet verecektir.

İTTİFAK PROTOKOLÜNÜN DETAYLARI BELLİ OLDU

İttifak protokolü, 2 sayfadan oluşuyor. Metinde 'Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır' ifadeleri yer alıyor. Yerli ve milli vurgusunun yapılacağı protokolde, 2023 vurgusu ve 15 Temmuz sonrası yaşananlar da başlık olarak bulunacak. Cumhur İttifakı'na neden gerek duyulduğu ve bundan sonra yapılacaklar da protokolde yer alan diğer başlıklar olacak.

Cumhur İttifakı'nın protokol metninde, "Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadesi yer aldı. Protokolde yerli ve milli vurgusu yapıldı. 15 Temmuz darbe girişimine dikkat çekildi. Metinde 2023 vurgusu yapıldı.

AK Parti listelerinden seçime giren BBP ittifakta yer almasa da BBP ile ilgili bir cümle Cumhur İttifakı'nın protokolünde yer alacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
HDP’den Muharrem İnce yorumu!HDP’den Muharrem İnce yorumu!HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Yıldırım ve Bahçeli birlikte başvurdu! Muharrem İnce için ne dediler?Yıldırım ve Bahçeli birlikte başvurdu! Muharrem İnce için ne dediler?Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ya birlikte başvuru yaptılar.
CHP'nin adayına Ak Parti'den ilk yorumCHP'nin adayına Ak Parti'den ilk yorumUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayına ilişkin "Kendinize güvenmiyor, rakibinizi ekarte etme yolunu izliyorsunuz." dedi.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli olduCHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli olduCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'daki seçimlerde partilerinin cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğunu açıkladı.
Erdoğan açıkladı! Avrupa'yı çıldırtacak formülErdoğan açıkladı! Avrupa'yı çıldırtacak formülÖzbekistan ve Güney Kore ziyaretleri sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı Avrupa ülkelerinin seçim çalışmalarına getirdiği engele karşı Bosna formülünü açıkladı.
Erdoğan'dan Abdullah Gül açıklamasıErdoğan'dan Abdullah Gül açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan ve Güney Kore’deki temaslarının ardından beraberindeki gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Abdullah Gül'le ilgili sorulan soru üzerine 'neyin ne olduğu ortada' dedi.
  • Erdoğan: Pazartesi günü açıklayacağım04 Mayıs 2018 Cuma 08:20
  • Arnavutluk'tan ABD'ye ve NATO'ya çağrı04 Mayıs 2018 Cuma 08:15
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta imzaladı04 Mayıs 2018 Cuma 07:25
  • Erdoğan'dan kritik Münbiç açıklaması!04 Mayıs 2018 Cuma 07:20
  • YSK: 4 adayın başvurusu kabul edildi, 3 adaya ret!04 Mayıs 2018 Cuma 00:09
  • Muharrem İnce'nin afişleri ortaya çıktı!03 Mayıs 2018 Perşembe 18:35
  • İlhan Kesici milletvekilliği için başvurdu03 Mayıs 2018 Perşembe 17:15
  • Cuhmur ittifakına bir parti daha katıldı03 Mayıs 2018 Perşembe 14:49
  • Yıldırım'dan Bahçeli'nin FETÖ yorumuna ilk cevap03 Mayıs 2018 Perşembe 14:00
  • İlhan Kesici açıkladı! CHP'nin adayı kim olacak?03 Mayıs 2018 Perşembe 13:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri