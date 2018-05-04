Bu cumartesi ve pazar açık olacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle vatandaşların iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi amacıyla 5 Mayıs Cumartesi ve 6 Mayıs Pazar günleri il ve ilçe nüfus müdürlükleri hizmet verecektir." ifadesi kullanıldı.
İçişleri Bakanlığının açıklamasında ise Yüksek Seçim Kurulunun askı süresi ile ilgili kararı doğrultusunda, 5 Mayıs Cumartesi, 6 Mayıs Pazar ve 12 Mayıs Cumartesi günleri mesai saatleri içerisinde il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin hizmet vereceği belirtildi.