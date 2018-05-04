Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da restorasyonu biten Nusretiye Camii'nin açılışının ardından Mısır Çarşısı'nın açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamalarda CHP'ye sert sözlerle yüklendi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Yapılan restorasyanla aslına uygun ve daha yüksek standartlarıyla kullanıma hazır hale gelmiştir. Zaman içerisinde özellikle cumhuriyet döneminde pek çok orjinal özelliği tahrip edilen bu eser aslına uygun bir şekilde elden geçirilmiştir.

Dört gün Özbekistan ve Kore'deydik. Buralarda atalarımızın gurur verici eserleriyle karşılaştık.

''BU YIL ŞAHLANIŞ DÖNEMİ''

Türk turizmi, bir süredir maruz kaldığımız yoğun iç ve dış saldırılardan dolayı irtifa kaybetmişti. Geçtiğimiz yıl başlayan toparlanma, inşallah bu yıl 40 milyonluk rekor turist sayısıyla şahlanış dönemine giriyor.

Bizim elimizde İstanbul gibi bir hazine varken bu milletin bu devletin sırtı hiç endişe etmeyin yere gelmez. Ancak bizim de İstanbul'un kıymetini bilmemiz gerekir.

''BU FELAKETİN SORUMLULUĞU ONLARINDIR''

Bizden önce İstanbul'u yönetenlerin vizyonsuzluğu çarpık yapılaşmanın zeminini hazırladı. Bu felaketin sorumlusu Türkiye'yi ve İstanbul'u yönetme sorumluluğunu üstlenenlerdir.

''BU ZİHNİYETİN YAPTIKLARININ BEDELİ ÇOK AĞIRDIR''

Milletin ekmeğini karneye bağlayan, inancı ile uğraşan sur içinde mescit bırakmayan tek parti iktidarı vardı. CHP zihniyeti kirliliktir. CHP zihniyeti çöp dağlarıdır. Bunları yaşayanlara soracaksınız gençler. Milletimizin Menderes ile yapmaya çalıştığı atılımın önünü iftiralarla kesen bu zihniyetin yaptıklarının bedeli çok ağırdır.

Tarihi eserlerimize reva görülenlerin izini sürdürdüğümüzde karşımıza CHP'nin tek parti dönemi çıkıyor.

''İLKLER HER ZAMAN ZORDUR AMA...''

Biz ülkemizde darbeler kaos olmasın diye yeni bir sistem istedik. Bu yüzden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik.

Cumhur ittifakında hep beraberiz aramızda ayrılık gayrılık yok. Bu vesile ile bir kez daha 24 haziran seçimlerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Genellikle ilkler her zaman zordur, her zaman sıkıntılıdır. Ancak neticesi bereketlidir. Türkiye, yeni yönetim sisteminin ilk seçimini inşallah kolay şekilde gerçekleştirecektir.

''BUNDAN DAHA BETER BİR ŞEY VAR MI?''

24 Haziran'ın etkileri Türkiye için büyük olacaktır. Yeni sistemde koalisyona fırsat olmayacaktır. Cumhurbaşkanı kendi kuracağı ekibiyle ülkeyi 5 yıllık yönetecektir. Milletimizin oyunu kullanırken her zamankinden daha fazla düşünmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanına ülke yönetme yetkisi verirken, onu Meclis'te yalnız bırakmak da olmaz. Meclis cumhurbaşkanıyla ne kadar uyum içinde çalışırsa Türkiye o kadar kazanır. 18 Nisan'dan bu güne kadar geçen zamanlarda kimin seçime hazır olduğunu sizler zaten gördünüz.

Cumhurbaşkanı adayını belirlemekte bu kadar zorlananlara millet yetkiyi vermez. Ne yaptı, gitti 15 vekili birilerine verdi. Grup kursunlar diye. Meclis'te sıralarda yoklar. Aman ya Rabbi böyle bir şey olmaz. Milletin iradesini satın almaktan daha beter bir şey olabilir mi. İşte bunları gördük. Sizden bu ülkeye bir şey olmaz.

Demokrasi dürüstlüktür, bir yerde namus meselesidir. Bunların dertleri ülkenin dertlerine derman olmak değildir. Böyle dertleri olsa projeleriyle milletin karşısına çıkarlardı. Pazar günü seçim manifestosunu, yaklaşık bir hafta sonra da seçim beyannamesini açıklayacağım.

''BENİM MİLLETİMİ İNİP İNİM İLETTİ''

Bunların tek bir amacı ve millete söyleyebileceği bir şeyi vardır o da Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmektir. Diyelim ki, bunu başardınız. Bu ülkeye neyi vaad ediyorsunuz. Şunu sorun, hangi büyük yatırımları yapacaksınız? Kanal İstanbul'u mu?, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü mü, Marmaray'ı mı yapacaksınız? Ne yapacaksınız yahu onu söyleyin. Şehir hastaneleri mi yapacaksınız?

Peki sonra ne yapacaksınız? Sizin başınızdaki kişi SSK'nın başındayken milletimi inim inim inletti. Biz yapacaklarımız ile değil, yaptıklarımızla konuşuyoruz. Bize saldıranlar, Afrin'de saldıranlar bunların döneminde saldırsa inanın vatan elden giderdi.

AFRİN'DE SON RAKAM: 4 BİN 376

Afrin'de son sayıyı gelirken sordum. 4 bin 376 terörist etkisiz hale getirildi. Sizlerden rica ediyorum, karşınıza gelip de sizden oy isteyen Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığından başka bir şey vaad etmeyenler, size bir şeyler sunar da, ikna olursanız, samimi söylüyorum, oyunuzu ona verin.

Yenikapı'ya ite kaka geldi. Karşımızda oluşan ittifakın ortak noktası bunların demokrasi sicili bozuktur. Bunlar terör örgütünü allayıp, pullayıp hak, hukuk, demokrasi diye pazarlamaya çalışıyorlar. Ama benim milletim artık bunu yemez. 15 vekili gönderdiler. Meclis'te bu garipler ortada kaldı, bazılarının gözü yaşlı. Ben anlamadım bu garipler niye gönderildi.