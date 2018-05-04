Sanat dünyasının sevilen ismi Orhan Gencebay, yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sanatçının kötü haberini sosyal medya hesabından duyuran Onur Akay, şu sözleri yazdı;
'Dün gece ateşi yükselen değerli sanatçımız Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı. Gencebay'a gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Geceyi hastanede geçiren ve tedavisi devam eden ustamıza acil şifalar dilerim'
Onur Akay'a ulaşan gazeteciler Orhan Gencebay hakkında bilgi aldı. Akay, 'Dün gece evinde yediği dondurmadan zehirlenmiş. Karnı şişen ve şiddetli baş ağrısı ile yoğun halsizlikten şikâyet eden Orhan Gencebay'ı ambulansla hastaneye kaldırmışlar. Çok sevdiği ballı bademli dondurmadan zehirlendiği anlaşılmış. Değerli sanatçımız, hastanede yükselen ateşi ve gece boyunca kritik seyreden durumuyla, yakınlarını endişelendirmiş. Şu an sağlık durumu iyi' diyerek sözlerini bitirdi.