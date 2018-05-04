04 Mayıs 2018 Cuma19 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:12Güneş 05:52Öğle 13:07İkindi 16:58Akşam 20:10Yatsı 21:43
    • 35°C Adana
    • 28°C Adıyaman
    • 27°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 32°C Amasya
    • 29°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 34°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 102.578 -0.32
  • Altın: 179,078 0.75
  • Dolar: 4,2434 0.62
  • Euro: 5,0685 0.26

Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı

»
Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı
Usta sanatçı Orhan Gencebay, yediği dondurmadan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı

Sanat dünyasının sevilen ismi Orhan Gencebay, yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sanatçının kötü haberini sosyal medya hesabından duyuran Onur Akay, şu sözleri yazdı;

'Dün gece ateşi yükselen değerli sanatçımız Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı. Gencebay'a gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Geceyi hastanede geçiren ve tedavisi devam eden ustamıza acil şifalar dilerim'

aac9g_1525437678_0021.jpg

Onur Akay'a ulaşan gazeteciler Orhan Gencebay hakkında bilgi aldı. Akay, 'Dün gece evinde yediği dondurmadan zehirlenmiş. Karnı şişen ve şiddetli baş ağrısı ile yoğun halsizlikten şikâyet eden Orhan Gencebay'ı ambulansla hastaneye kaldırmışlar. Çok sevdiği ballı bademli dondurmadan zehirlendiği anlaşılmış. Değerli sanatçımız, hastanede yükselen ateşi ve gece boyunca kritik seyreden durumuyla, yakınlarını endişelendirmiş. Şu an sağlık durumu iyi' diyerek sözlerini bitirdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldıOrhan Gencebay hastaneye kaldırıldıUsta sanatçı Orhan Gencebay, yediği dondurmadan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Bu cumartesi ve pazar açık olacakBu cumartesi ve pazar açık olacakCumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla vatandaşların iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi için bu hafta sonu ile 12 Mayıs'ta il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin hizmet vereceği bildirildi.
Hafta sonu başlıyor, bir hafta sürecek!Hafta sonu başlıyor, bir hafta sürecek!Hafta sonundan itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanağın ülke geneline yayılması ve iç kesimler ağırlıklı olmak üzere yurdun büyük bölümünde gelecek hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.
Bugün okunması tavsiye edilen dualarBugün okunması tavsiye edilen dualarEn güzel cuma mesajları ve en güzel dualar ile birlikte Cuma günleri okunması tavsiye edilen dua ve esmalar :
Yuttuğu oyuncakla tam 6 ay yaşadıYuttuğu oyuncakla tam 6 ay yaşadıİzmir'in Tire ilçesinde, 6 ay önce yuttuğu oyuncak parçası son gittiği hastanede teşhis edilen 1 yaşındaki Abdülvahap Albayrak ameliyata alındı. Ameliyatla yuttuğu oyuncak midesinden çıkartılan Abdülvahap, sağlığına kavuştu.
Ünlü oyuncu kendisine mezar yaptırdıÜnlü oyuncu kendisine mezar yaptırdıAmasyalı sinema ve tiyatro oyuncusu Yakup Yavru, 35 bin lira harcayıp memleketinde kendisi için mermer ve taştan mezar yaptırdı. 64 yaşındaki sanatçı, "Yerimi çok beğendim. Hemen ölesin geliyor. Kendime göre hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum" dedi.
  • Cumhurbaşkanı’na hakaret etmişti! Karar çıkıyor03 Mayıs 2018 Perşembe 14:31
  • Tarihteki ilk anlaşma burada yazıldı!03 Mayıs 2018 Perşembe 12:41
  • Bu halde hastaneye getirildi03 Mayıs 2018 Perşembe 11:59
  • Jandarma’dan kaçak avcılara geçit yok03 Mayıs 2018 Perşembe 11:59
  • Eski eşini vahşice katletmişti, karar çıktı!03 Mayıs 2018 Perşembe 11:56
  • 56 bin liralık unutkanlık!03 Mayıs 2018 Perşembe 09:17
  • Meteoroloji'den uyarı geldi! Bu tarihlere dikkat03 Mayıs 2018 Perşembe 09:02
  • Gençlerden Başbakan’a af teşekkürü03 Mayıs 2018 Perşembe 08:23
  • Harçlığını biriktirdi başvuru ücretini ödedi03 Mayıs 2018 Perşembe 08:18
  • Esra Bilgiç'ten 'Halime Hatun' mesajı!03 Mayıs 2018 Perşembe 06:55
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri