04 Mayıs 2018 Cuma19 Şaban 1439
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657 memuriyet kanunu değişiyor mu? Bakan'dan açıklama

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 'Kamu çalışanlarımızın, çalışma şekilleriyle alakalı bir değişiklik söz konusu olmayacak. 657 sayılı devlet memurları kanunumuzda herhangi bir düzenleme söz konusu değil.' dedi.
657 memuriyet kanunu değişiyor mu? Bakan'dan açıklama
657 memuriyet kanunu değişiyor mu? Bakan'dan açıklama 657 memuriyet kanunu değişiyor mu? Bakan'dan açıklama 657 memuriyet kanunu değişiyor mu? Bakan'dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bir otelde Memur-Sen tarafından düzenlenen İnsan, Emek ve Küresel Rekabet Uluslararası Sempozyumu'nun açılışına katıldı. Sarıeroğlu 657 sayılı kanunun değiştirilmeyeceğini söyledi.

Türkiye'de sendikal mücadelenin zaman içerisinde çok geliştiğini belirten Sarıeroğlu, sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırdıklarını vurguladı.

Türkiye’de sendikal örgütlülükte yükselmenin söz konusu olduğunu aktaran Sarıeroğlu, "Şu anda 164 işçi sendikamız, 156 tane de kamu görevlileri sendikamız var. Örgütlü ve faaliyet içerisinde olan sendikalar bunlar. Üye sayısı son 5 yılda yüzde 71 artmış durumda. 1 milyon 741 bine ulaşan bir işçi sendikalarına üyelik oranına sahibiz. Memur sendikalarımızda da yine 1 milyon 700 bine ulaşmış bir üye sayısına sahibiz." dedi. 

"657'DE DÜZENLEME SÖZ KONUSU DEĞİL"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kısa bir süre önce kamuda istihdam konusuyla ilgili çok önemli bir süreci geride bıraktıklarını belirterek, "Dünya ülkelerinden bunu nasıl yaptığımızla ilgili sorular da geliyor. Alt işveren işçisi olarak çalışan 900 bin kişinin kamuda istihdamının sağlanmasıyla ilgili devrim niteliğinde bir düzenlemeyi çok daha yeni bitirmiş durumdayız. Kamuda taşeron işçi olarak çalışan bu kadar işçinin aynı anada kadroya alındığı başka bir ülke uygulaması bizim araştırdığımız kadarıyla söz konusu değil." diye konuştu.

Kamu çalışanlarıyla ilgili devam eden spekülasyonların olduğunu ifade eden Bakan Sarıeroğlu, "Kamu çalışanlarımızın, çalışma şekilleriyle alakalı bir değişiklik söz konusu olmayacak. 657 sayılı devlet memurları kanunumuzda herhangi bir düzenleme söz konusu değil. Memurlarımızla ilgili alımlarımız bugüne kadar nasılsa bundan sonra da aynı şekilde devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

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