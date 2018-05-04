04 Mayıs 2018 Cuma19 Şaban 1439
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Kayıp pilotla ilgili İran'dan açıklama geldi!

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Kayıp pilotla ilgili İran'dan açıklama geldi!
İran’da düşerek 11 kişiye mezar olan uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş’in cesedine, kazanın üzerinden 2 ay geçmesine rağmen halen ulaşılamadığı belirtildi.
Kayıp pilotla ilgili İran'dan açıklama geldi! Kayıp pilotla ilgili İran'dan açıklama geldi! Kayıp pilotla ilgili İran'dan açıklama geldi!

İran’ın Çarmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen özel Türk jetinde hayatını kaybeden 10 kişinin cenazesine ulaşıldıktan kısa bir süre sonra bir kişinin cesedinin bulunamadığı açıklanmıştı. Kaptan pilotu Beril Gebeş’in cenazesi ile ilgili arama ve kurtarma çalışmalarına ilişkin Türkiye’nin İran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin açıklama yaptı.

Türkiye’nin İran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, vatandaşın cenazesine ulaşılmadığını belirterek, “Kazanın hemen ardından İran arama ve kurtarma ekipleri ve Türk ekiplerinin de desteği ile 3 hafta süren arama ve kurtarma çalışmalarında bölge ayrıntılı bir şekilde arandı. Fakat bulunamadı. Hava şartları ve nevruz nedeni çalışmalara ile ara verildi” şeklinde konuştu. Rıza Hakan Tekin açıklamasının devamında, “İran makamlarına daha sonra tekrar girişimde bulunduk ve tekrar bir çalışma yapıldı. Ancak maalesef şu ana kadar bu konuda bir sonuç almış değiliz” ifadesini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Şarika şehrinden İstanbul'a giden özel Türk jeti 11 Mart'ta İran’ın Çarmahal ve Bahtiyari eyaletinde, Şehrekürd yakınlarında düşmüştü.

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