04 Mayıs 2018 Cuma19 Şaban 1439
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Kendi kendini yalanladı: 3’te sıfır!

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Kendi kendini yalanladı: 3’te sıfır!
Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayları için ‘Kavgacı olmayacak, ekonomiyi iyi bilecek, bir başarı hikayesi olacak’ demişti. Muharrem İnce'nin bu özelliklerden hiçbirine sahip olmaması şimdiden dalga konusu oldu.
Kendi kendini yalanladı: 3’te sıfır! Kendi kendini yalanladı: 3’te sıfır! Kendi kendini yalanladı: 3’te sıfır!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin adayını uzun bir sürenin ardından belirledi. Erken seçim kararının ardından her platformda adaylarında mutlaka olması gereken üç özelliği sıralayan Kılıçdaroğlu, ‘Kavgacı olmayacak, ekonomiyi iyi bilecek, bir başarı hikayesi olacak’ açıklamasında bulundu. CHP’nin bugün aday olarak açıkladığı İnce ise Kılıçdaroğlu’nun 3 şartını yerine getirmemekle kalmıyor, tam aksi yönde bir profil çiziyor.

Muhalefet kanadında uzun bir sürenin ardından ‘CHP’nin adayı kim olacak?’ sorusu yanıtını buldu ve Kemal Kılıçdaroğlu, adaylarının Muharrem İnce olduğunu açıkladı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklaması sadece CHP tabanını değil parti dışındaki vatandaşları da oldukça şaşırttı. Çünkü Kılıçdaroğlu bugüne kadar yaptığı tüm açıklamalarda adaylarında mutlaka olması gereken 3 özelliği sıralamış ve tercihlerini buna göre yapacaklarını söylemişti.

"En büyük kavgalarını Kılıçdaroğlu ile yaptı"

Kılıçdaroğlu’nun aday olacak isim için sıraladığı ilk şartlardan biri ‘kavgacı bir adayımız olmayacak’ cümlesiydi. Aday olarak ismi açıklanan İnce, sadece TBMM çatısı altında diğer vekillerle değil, kameralar karşısında dahi Kılıçdaroğlu ile ciddi tartışmalar yaşayan bir isim olarak öne çıktı.

Daha önce defalarca basın üzerinden tartışan ikili, CHP’nin son genel kurulunda da karşı karşıya gelmiş ve İnce, yaşadıkları karşısında yanındaki partililerle birlikte ana sahneyi basmıştı. Büyük kavgalara ve hakaretlere sahne olan genel kurulun ardından İnce, Kılıçdaroğlu’na ‘Kurduğunuz bu korku düzeniyle mi Türkiye’ye özgürlük getireceksiniz?’ sorusunu yöneltmişti.

İnce, Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP’li vekiller de dahil olmak üzere TBMM çatısı altında kavgalarıyla da biliniyor.

"Tek başarı hikayesi milletvekilliği"

CHP liderinin aday şartlarında açıkladığı bir diğer özellik de ‘başarı hikayesi olan’ bir ismin öne çıkmasıydı. Kılıçdaroğlu’nun üzerinde sıklıkla durduğu bu konuda Muharrem İnce için geçerliliğini kaybeden bir diğer madde oldu.

Öyle ki İnce’nin siyasi ve ticari kariyerinde sahip olduğu en büyük ve tek başarının milletvekilliği olduğu görülüyor. İnce de adaylık açıklamasında bulunurken uzun zamandır milletvekilliği yaptığı dışında siyasi bir argüman ortaya koyamadı.

"Maliyeyi bilen bir isim de değil"

Kılıçdaroğlu, açıkladığı son özellik olan ‘ekonomiyi iyi bilecek bir aday’ maddesinde de aradığını bulamadı. İnce’nin, Yalova’da ortaklarıyla bir dershane kurmak dışında herhangi bir ticari başarı olmadığı ve bu dershanenin de iflas ettiği biliniyor.

Ayrıca, İnce’nin bugüne kadar seçim çalışmaları kapsamında ekonomi ve maliye yönetimi üzerine ortaya herhangi bir argüman koymaması, bu konudaki eksikliğinin bir yansıması olarak görülüyor.

YENİ ŞAFAK

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