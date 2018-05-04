04 Mayıs 2018 Cuma19 Şaban 1439
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Skandal röportaj! Reklamını yaptılar

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Skandal röportaj! Reklamını yaptılar
Amerika'nın ünlü gazetelerinden New York Times, FETÖ'cü kaçak Hakan Şükür ile Kaliforniya'daki kafesinde bir röportaj gerçekleştirdi.
Skandal röportaj! Reklamını yaptılar Skandal röportaj! Reklamını yaptılar Skandal röportaj! Reklamını yaptılar

Palo Alto/Kaliforniya'da(Silikon Vadisi), Google Genel Merkezi'nin yakınında bulunan kafesinde Hakan Şükür'e mikrofon uzatan New York Times, FETÖ'cü haine Türkiye aleyhinde konuşmak için fırsat tanıdı. Hakan Şükür, kendisine sorulan her soruda Türkiye'yi hedef alan skandal ifadelerde bulundu.

Amerika vizesinin 2020'de sona ereceğini söyleyen Hakan Şükür, Türkiye'ye dönmemek ve kaçak yaşamını sürdürmek için kendisi ve ailesi için yeşil kart başvurusunda bulunacağını belirtti.

New York Times muhabiri, röportajda Hakan Şükür'ün kafesinden bilgiler de paylaşarak bir nevi FETÖ'cü hainin reklamını yaptı.

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