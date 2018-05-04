04 Mayıs 2018 Cuma19 Şaban 1439
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Devlet Bahçeli'den Muharrem İnce çıkışı!

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Devlet Bahçeli'den Muharrem İnce çıkışı!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili değerlendirmede bulundu. Bahçeli, "MHP'ye en yüksek husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin adayı oldu" dedi.
Devlet Bahçeli'den Muharrem İnce çıkışı! Devlet Bahçeli'den Muharrem İnce çıkışı! Devlet Bahçeli'den Muharrem İnce çıkışı!

 MHP Lideri Devlet Bahçeli gazetecilerin Muharrem İnce’nin adaylığıyla ilgili sorularını yanıtladı. Bahçeli adaylıkla ilgili, “MHP’ye en yüksek husumeti besleyen, MHP’nin olağanüstü kurultay aşamasında sözde muhaliflere salon kiralanmasına destek veren yardım eden bir şahıs CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Elbette hayırlı olsun” dedi. 

Bahçeli, YSK önünde Başbakan Binali Yıldırım’a bu sorunun sorulduğunu ancak kendisinin açıklama yapmadığının hatırlatılması üzerine de, “Cumhur ittifakı tek sestir, tek sözdür. Bunun dışında başka bir şeye gerek yoktur” dedi.

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