Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki günler birçok şeylere gebe!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da Gençlik Festivali'nde gençlerin sorularını yanıtladı.

CHP'nin 15 milletvekili transferine tepki gösteren Erdoğan, bunun demokrasiye aykırı olduğunu ifade ederek, 'önümüzdeki günler birçok şeye gebe, çünkü çok ilginç gelişmeler var' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

'İLGİNÇ GELİŞMELER VAR, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER BİRÇOK ŞEYLERE GEBE'

Bir zamanlar bir siyasetçi şöyle bir laf etmişti, şimdi ebedi alemde. Demişti ki 'Ben Taksim Meydanı'na dört ayaklı koysam seçtiririm.' Genel başkan ya... Bugün de benzeri şeyler oluyor biliyorsunuz. 'Ben 15 milletvekilini bir partiye gönderirim.' O seçti ya. '15 taneyi bir partiye gönderirim ondan sonra onlar oradan ister seçilsinler ister seçilmesinler.' Baktım arka taraftaki iki milletvekilinin gözleri yaşlı, ağlıyorlardı. Ağlaya ağlaya onları gönderdi. Hani demokrasi? Böyle bir demokrasi olabilir mi? Ama maalesef şimdi bunu görüyoruz. Bunu görmenin çok büyük faydaları var. Önümüzdeki günler ben inanıyorum birçok şeylere gebe. Çünkü ilginç gelişmeler var.