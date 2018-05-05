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Atatürk fotoğrafı yalanına belediyeden sert tepki

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Atatürk fotoğrafı yalanına belediyeden sert tepki
Odatv'nin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın göreve gelir gelmez makam odasından Atatürk'ün fotoğrafının kaldırdığı yönündeki iddiasına belediyeden sert tepki geldi.
Atatürk fotoğrafı yalanına belediyeden sert tepki Atatürk fotoğrafı yalanına belediyeden sert tepki Atatürk fotoğrafı yalanına belediyeden sert tepki

Malatya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etmiş, yerine ise Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat gelmişti.

IŞIK YANSIDI, YALANA SARILDILAR

Polat'ın makamında çekilen fotoğraflardan birinde, fotoğraf makinelerinin flaşlarının yansımasıyla odadaki Atatürk fotoğrafı beyaz renkte görünmüş, Odatv isimli internet sitesi bu durumdan hareketle çirkin bir yalana tevessül etmişti. Site, yeni başkan Polat'ın, Atatürk'ün fotoğrafının kaldırdığını iddia etmişti.

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BELEDİYE: DAVA AÇACAĞIZ

Söz konusu yalan haberin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. Açıklamada, fotoğraf makinelerinin flaşlarının fotoğraf üzerinde parlaması nedeniyle böyle bir görüntünün oluştuğu ifade edildi. Ayrıca söz konusu siteye dava açılacağı belirtildi.

Odada çekilen diğer fotoğraflara bakıldığında, bazılarında hem Binali Yıldırım fotoğrafında, hem de Atatürk fotoğrafında yarım yansımalar görülüyor.

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