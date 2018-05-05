05 Mayıs 2018 Cumartesi20 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:10Güneş 05:51Öğle 13:07İkindi 16:58Akşam 20:11Yatsı 21:45
    • 27°C Adana
    • 21°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 102.599 -0.30
  • Altın: 178,629 0.49
  • Dolar: 4,2212 0.09
  • Euro: 5,0509 -0.09

Trafikte bunu yapanlara büyük ceza geliyor

»
İçişleri Bakanı Soylu, "Tehlikeli araba kullananlar, makas atanlar konusunda Adalet Bakanımız, Bakanlığımız da çok hassas, gerekli kanuni düzenlemeler hazırlanmaktadır." dedi.
Trafikte bunu yapanlara büyük ceza geliyor
Trafikte bunu yapanlara büyük ceza geliyor Trafikte bunu yapanlara büyük ceza geliyor Trafikte bunu yapanlara büyük ceza geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Şehirlerarası Otobüs Kazaları ve İlgili Kurumlarla Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Trafik denetleme noktaları oluşturuldu

Soylu, konuyla ilgili 9 Nisan'da yeni bir uygulama başlattıklarına işaret ederek, "Kazaların yoğun olduğu güzergahlarda özellikle otobüslere yönelik ve diğer araçlara yönelik trafik denetleme noktaları oluşturduk. İlk örneğini Amasya-Merzifon, Çorum-Osmancık D-100 ve D-750 karayolu üzerinde yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Belli bir plan dahilinde bu noktalarımızın da sayısını arttıracağız." dedi.
 

Otobüs denetimlerinde yüzde 63 artış

Tüm otobüs denetimlerinde yüzde 63 artış gerçekleştirdiklerini ve bu denetimler sayesinde 2016 yılına göre 2017 yılında meydana gelen tüm otobüs kazalarında yüzde 12,4 azalış görüldüğünü vurgulayan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ayrıca otobüs kazalarının yoğun olduğu gece 2 - sabah 8 arası yaptığımız bu denetimler sayesinde bu periyottaki kaza sayısında aslında çok azalış sağlamadık yüzde 3,5. Çok daha fazla azalış sağlamamız lazımdı. Yine bu periyottaki can kayıplarında ise yüzde 11,1 oranında azalma elde ettik.

Makas atanlara ceza yolda

Soylu, "Özellikle tehlikeli araba kullananlar, makas atanlar konusunda Adalet Bakanımız, Bakanlığımız da çok hassas, gerekli kanuni düzenlemeler hazırlanmaktadır." dedi.

Trafik kazalarının sektör temsilcileri, ilgili kurum ve kuruluşların ortak aklıyla ortaya koyacakları politikalar sayesinde azaltılabileceğine işaret eden Soylu, toplantının bu soruna katkıda bulunacağı düşüncesinde olduğunu sözlerine ekledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trafikte bunu yapanlara büyük ceza geliyorTrafikte bunu yapanlara büyük ceza geliyorİçişleri Bakanı Soylu, "Tehlikeli araba kullananlar, makas atanlar konusunda Adalet Bakanımız, Bakanlığımız da çok hassas, gerekli kanuni düzenlemeler hazırlanmaktadır." dedi.
Dizel araç skandalında yeni gelişmeDizel araç skandalında yeni gelişmeRenault, iki yıl önce Volkswagen skandalının ardından NOx salınımını düşürmek için bir çözüm bulduğunu belirtmiş ve araç sahiplerine çağrıda bulunmuştu ancak 6 model için yapılan çağrılarda hedeflenen başarı yakalanamadı.
Otomobil devinde büyük skandal!Otomobil devinde büyük skandal!Toyota hibrit modelinin sembolü Prius'ların, elektrik devresinin ısınmasından korktuğu için benzin motorunun elektriğe göre daha çok kullanılmasını sağlayan yazılım yüklemiş.
Türkiye'nin yüzde 80'i elektrikli araçlara hazırTürkiye'nin yüzde 80'i elektrikli araçlara hazırBoğaziçi Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM) Başkanı ve Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve Araştırmacı Dr. Zafer Öztürk tarafından yürütülen araştırmada, her 10 kişiden 8’inin elektrik aracı bil
1 milyon araçta yangın riski! Hepsi geri çağrıldı1 milyon araçta yangın riski! Hepsi geri çağrıldıAudi, 2013 - 2017 yılları arasında üretilen A ve Q serisi araçlardaki bazı modellerinde elektrikli soğutma pompasındaki aşırı ısınma ve kısa devre riski nedeniyle yangın oluşabileceğini ve bu nedenle dünya genelinde harekete geçti.
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!Uzaya giden Tesla'da yerli parça!Elon Musk’ın Mars’a gönderdiği 100 km’e hıza çıkabilen yeni Tesla elektrikli otomobilde Türk otomotiv yan sanayinin de katkısı olduğu ortaya çıktı.
  • Trump'ın yeni arabası testte yakalandı13 Nisan 2018 Cuma 08:02
  • Bakan Özlü açıkladı! Yerli otomobilde müthiş özellik...12 Nisan 2018 Perşembe 10:20
  • Çift motorlu yeni Tesla geliyor10 Nisan 2018 Salı 13:48
  • Otomotivde yeni Başkan Baran Çelik oldu10 Nisan 2018 Salı 13:06
  • Aman dikkat! İkinci elde büyük tuzak10 Nisan 2018 Salı 10:39
  • İkinci elde yeni dönem! Göreve başladılar26 Mart 2018 Pazartesi 10:45
  • 177 ülkeye sattık! En çok Almanlar aldı25 Mart 2018 Pazar 23:18
  • Yerli otomobilde yeni gelişme23 Mart 2018 Cuma 19:55
  • Bunu yapan yandı! Mahkemeden karar çıktı19 Mart 2018 Pazartesi 12:20
  • İkinci el alanlar dikkat: Zorunlu oldu13 Mart 2018 Salı 13:04
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri