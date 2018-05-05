Büyümede dünya ikincisi olan, ihracatta rekor kıran, son bir yılda 1.5 milyon kişiye istihdam yaratan Türkiye'de, siyasi istikrarı kalıcı hale getirecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş için geri sayım sürerken, kur-faiz-borsa üçgeni üzerinden yapılan saldırılar da hızlandı.
7 Mart'ta Moody's, 1 Mayıs'ta ise S&P gündemde bile yokken not indirimi gerçekleştirirken, buna karşılık cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin yaklaşık 1.5 yıl erkene alınması ile birlikte azalan belirsizlik, yabancıların Türkiye'ye ilgisini artırıyor. Tüm dünyada değer kazanan dolar dün içeride de 4.28 TL'nin üstüne çıkarken, 10 yıllık tahvillerin faizi de yüzde 15'i geçti.
3 HAFTADA 684 MİLYON
Yaratılmaya çalışılan kriz algısına rağmen, ilk not indiriminin yapıldığı 7 Mart'tan bu yana yabancı yatırımcılar, güvenin göstergesi olarak Türk Hazine kağıtlarına yatırımlarını artırdı. Yabancılar tahvilbonoda 20-27 Nisan arasında 204 milyon dolarlık, 6-27 Nisan tarihleri arasında 684, 7 Mart-27 Nisan döneminde ise 930 milyon dolarlık yeni pozisyon açıldı. Bu yılki net alım ise 1.3 milyar doları geçti.
FİNANSMAN SIKINTISIZ
Türk bankalarının sendikasyon kredilerinde de sıkıntı yaşanmıyor. Son olarak Garanti Bankası 1.2 milyar euro finansman sağladı. Kasım ayında Libor artı yüzde 1.35 ve 2.20 olan maliyet, bu hafta 1.3 ve 2.10'a indi. Son bir ayda Türk bankalarının sağladığı finansman 6.5 milyar dolara ulaştı.
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Notu takmadılar! Türk tahvili aldılar
Büyümede dünya ikincisi olan, ihracatta rekor kıran, son bir yılda 1.5 milyon kişiye istihdam yaratan Türkiye'de, siyasi istikrarı kalıcı hale getirecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş için geri sayım sürerken, kur-faiz-borsa üçgeni üzerinden yapılan saldırılar da hızlandı.
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