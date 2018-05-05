Takvim'de yer alan habere göre emekliler bu yazı rahat geçirecek. Haziran'da bin lira ikramiye ödenecek, Temmuz'da maaşlar zamlanacak, Ağustos'ta da yine bin lira ikramiye olacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, dini bayram ikramiyesi ile her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde biner lira ödeme alacak. Tasarının hızla yasalaşmasıyla, emekliler ilk ilkramiyelerine Haziran'da kavuşacak. Ramazan Bayramı öncesinde ödemeler yapılacak. Ödemenin ay başında yapılması düşününülüyor. Arife günü 14 Haziran'a denk geliyor. Bu tarihe kadar ikramiye emeklilerin cebine girecek.
ÇİFTE ARTIŞ OLACAK
Temmuz'da da tüm emeklilere zam var. SSK, Bağ-Kur emeklilerinin maaşına ilk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi oranında artış, memur emeklilerine de yüzde 3.5 zam + enflasyon farkı yansıtılacak. Ayrıca maaşlarla birlikte ek ödemeler de artacak. Her ay maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında ödenen ek ödeme, yeni aylık üzerinden hesaplanacağından yükselecek. Ağustos ayında da Kurban Bayramı kutlanacak. Bu bayram öncesinde de emeklilere bin lira ikramiye ödenecek. Kurban Bayramı arife günü 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Ayın 18-19'u da hafta sonu tatili. Bu nedenle Ağustos'taki bayram ikramiyesinin de 17 Ağustos günü akşamına kadar verilmesi bekleniyor. İkramiyelerin kesin ödenme tarihleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak açıklamayla duyurulacak.
KOMİSYONDAN GEÇTİ
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 'vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af' gibi düzenlemeleri de içeren kanun tasarısını kabul etti. Tasarının önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'na gelerek yasalaşması bekleniyor.
KAZANÇLI YAZ
Haziran: Bin TL ikramiye
Temmuz: Maaş zammı
Ağustos: Bin TL ikramiye.
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Emekliye yaz müjdesi! Üç ay üst üste..
Takvim'de yer alan habere göre emekliler bu yazı rahat geçirecek. Haziran'da bin lira ikramiye ödenecek, Temmuz'da maaşlar zamlanacak, Ağustos'ta da yine bin lira ikramiye olacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, dini bayram ikramiyesi ile her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde biner lira ödeme alacak. Tasarının hızla yasalaşmasıyla, emekliler ilk ilkramiyelerine Haziran'da kavuşacak. Ramazan Bayramı öncesinde ödemeler yapılacak. Ödemenin ay başında yapılması düşününülüyor. Arife günü 14 Haziran'a denk geliyor. Bu tarihe kadar ikramiye emeklilerin cebine girecek.
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