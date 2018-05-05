İstanbul Zeytinburnu'nda vatani görevini yapan Muhsin S., geçen günlerde izne çıktı. Eski sevgilisi Nuran D.'yi arayıp tekrar bir araya gelmek istediğini söyleyen Muhsin S., her defasında ret cevabı aldı.
BİR ARAYA GELEMEYECEKLERİNİ SÖYLEYİNCE...
Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre, Muhsin S., izninin son gününde Nuran D.'nin çalıştığı Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasına gidip genç kızı dışarıya çağırdı. Tekrar sevgili olmak istediğini ifade eden Muhsin S.'ye Nuran D.'nin yanıtı yine aynı oldu. Nuran D., gencin ısrarına rağmen bir araya gelemeyeceklerini tekrarladı. Bunun üzerine Muhsin S., silahını çekerek genç kızın başına ateş etti. Nuran D. olay yerinde can verirken, Muhsin S. aynı silahı başına dayayıp tetiği çekti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muhsin S.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden genç kızın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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Zeytinburnu'nda eski sevgilisini öldürüp intihara kalkıştı
İstanbul Zeytinburnu'nda vatani görevini yapan Muhsin S., geçen günlerde izne çıktı. Eski sevgilisi Nuran D.'yi arayıp tekrar bir araya gelmek istediğini söyleyen Muhsin S., her defasında ret cevabı aldı.
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