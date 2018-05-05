05 Mayıs 2018 Cumartesi20 Şaban 1439
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Muharrem İnce Devlet Bahçeli'ye cevap verdi

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İnce, Bahçeli'nin kendisini "MHP'ye husumet besleyen şahıs" diye nitelemesine yanıt verdi: Ben Bahçeli'nin politikalarına karşıyım, ülkücülere değil.
Muharrem İnce Devlet Bahçeli'ye cevap verdi
Muharrem İnce Devlet Bahçeli'ye cevap verdi Muharrem İnce Devlet Bahçeli'ye cevap verdi Muharrem İnce Devlet Bahçeli'ye cevap verdi

Dün Muharrem İnce'nin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğu açıklanmıştı. Bununla ilgili soruları yanıtlayan MHP lideri Devlet Bahçeli ise, "MHP'ye en yüksek husumeti besleyen şahıs, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Elbette hayırlı olsun." demişti.

"BAHÇELİ'NİN POLİTİKALARINA KARŞIYIM, ÜLKÜCÜLERE DEĞİL"

Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisiyle ilgili sözlerine yanıt verdi ve, “Bu doğru değil. Benim MHP’ye, ülkücülere hiçbir husumetim yok. Ben Bahçeli’nin politikalarına karşı çıkıyorum, ülkücülere değil" dedi.

İnce şöyle konuştu:

"BAHÇELİ'NİN POLİTİKALARINI BEĞENMİYORUM"

"Tam tersine ikinci Yalova seçimlerini onların katkılarıyla aldık. Yani Yalova’daki MHP´liler, ülkücüler bizi ikinci Yalova seçimlerinde desteklemeseydi biz o seçimi alamazdık. Benim ülkücülere ve MHP’ye karşı hiçbir husumetim yok ama Bahçeli’nin politikalarını beğenmiyorum.

"ÜLKÜCÜLERE İTİRAZIM YOK"

`Milliyetçiliği ayaklar altına aldım´ diyen birine, şehitlere ‘kelle’ diyen birine götürüp MHP’yi yaslamaya çalıştı, yasladı. Benim itirazım buna. Benim MHP´ye, ülkücülere itirazım yok. Bahçeli’nin politikalarına itirazım var."

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