05 Mayıs 2018 Cumartesi20 Şaban 1439
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Muhalefetin içinde "Erdoğan" çatlağı

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24 Haziran seçimlerinde muhalefetin ittifak arayışlarındaki gecikmenin nedenine ortaya çıktı. Saadet Partisi, protokoldeki Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sert eleştirilere ‘düşmanlaştırmaya neden’ olur diye itiraz edince ifadeler değiştirildi.
Muhalefetin içinde "Erdoğan" çatlağı
Muhalefetin içinde Muhalefetin içinde Muhalefetin içinde

CHP’nin, ittifak protokolüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı ifadeler koyduğu, ancak SP ve İYİ Parti’nin ‘düşmanlaştırmaya neden olur’ itirazı üzerine geri adım atıldığı ortaya çıktı. Protokolün yeniden yazımı ve aday listelerinde çıkan pürüzler nedeniyle resmi duyurunun bugüne sarktığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için ortak adayda uzlaşamayan muhalefet, milletvekilliği seçimlerinde ‘Cumhur İttifakı’na karşı yarışacak.

TBMM’de çoğunlu sağlamak için ittifak yapan 4 parti prensipte uzlaşırken, 3 Mayıs olarak planlanan resmi açıklama, protokol metni ve aday listeleri konusundaki pürüzler nedeniyle Cumartesi gününe ertelendi.

Karar gazetesinin aldığı bilgilere göre, muhalefet arasında 3 noktada pürüz çıktı. CHP’nin kamuoyuna açıklanacak protokol metnine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan ifadeler koyduğu, buna SP ve İYİ Parti yöneticilerinden itiraz geldiği öğrenildi.

İfadelerin ‘Erdoğan’ı düşmanlaştırma’ algısı oluşturacağını ve seçimleri ‘AK Parti ve ötekiler’ zeminine çekeceğinden endişe eden SP ve İYİ Parti yönetiminin talebi üzerine metnin yeniden yazılması kararlaştırıldı. Yeni protokol metni daha çok ‘24 Haziran seçimleri demokrasi mücadelesi’ vurgusuyla yazıldığı belirtildi.

‘301 ittifakı’nda sorun yaşanan ikinci nokta ise İYİ Parti listelerinden aday olacak DP adayları konusunda yaşandı. DP’ye 7-8 milletvekili kontenjanı ayrılırken, parti yönetiminin önerdiği isimlere İYİ Parti itiraz etti. DP’nin bunun üzerine yeni isimler önerdiği kaydedildi.

Muhalefetin ittifak uzlaşmasında yaşanan üçüncü pürüz ise SP’den gelen talep oldu.

Meclis’te grup oluşturacak sayıda sandalye kazanmayı hedefleyen Saadet yönetimi, Milli Görüş çizgisinden gelen partinin milletvekili adaylarının tamamının CHP ya da İYİ Parti listelerinden gösterilmesine sıcak bakmadı. Bunun yerine Gaziantep, Şanlıufra, Bitlis gibi SP’nin tabanının bulunduğu illerde adaylarının ittifaktaki diğer partiler tarafından desteklenmesi formülü ön plana çıktı. AK Parti ve HDP’nin güçlü olduğu, CHP ve İYİ Parti’nin oy almakta zorlanacağı Güney Doğu’da SP’nin daha şanslı olacağı görüşü ağırlık kazandı. İttifak şartlarının da SP’nin talebi doğrultusunda yeniden ele alandığı öğrenildi.

Seçim takvimine göre muhalefetin ittifak protokolünü 6 Mayıs’ta yani yarın Yüksek Seçim Kurulu’na sunması gerekiyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, SP lideri Temel Karamollaoğlu ile DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın bugün ittifak protokolünü birlikte açıklaması bekleniyor.

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