05 Mayıs 2018 Cumartesi20 Şaban 1439
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Esnafa 4 fırsat

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Esnafa 4 fırsat
Dev paketteki 4 fırsat ile esnaf borçtan kurtulacak, sağlık hizmetinden yararlanacak, dondurduğu sigortalılık süresini canlandırabilecek.
Esnafa 4 fırsat Esnafa 4 fırsat Esnafa 4 fırsat

 

Hükümetin hazırladığı, Meclis maratonu süren dev paket; esnafın, çiftçinin, muhtarların yüzünü güldürecek:

Yapılandırma: 31 Mart 2018'e kadar oluşmuş prim borçları yapılandırılacak. İsteyen peşin isteyen de 2'şer aylık dönemler halinde 18 eşit taksitte ödemeyapabilecek. Borçların gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapılacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlar, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ını ödemeyecek. Hesaplanan tutarın tamamının ilk 2 taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. Taksit seçilirse, borçlar belirlenen katsayılara göre artırılmış olarak ödenecek.

Dondurma: Muhtarlar ile kendi adına çalışanlardan, kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı halde 31 Mayıs 2018 itibariyle prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin borçlarını, yasanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 2'nci ayın sonuna kadar ödememeleri ya da yapılandırmamaları halinde, borca ilişkin hizmet süreleri dondurulacak. Bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve kurum alacakları arasında yer verilmeyecek. Daha sonra istenirse bu süreler canlandırılabilecek.

Sağlık: Prim borcu olan Bağ-Kur'lular, hizmetlerinin dondurarak ya da yapılandırıp ilk taksiti ödeyerek sağlıktan yararlanmaya başlayacak.

Canlandırma: Sigortalılık süreleri dondurulmuş olanlar, bu süreler için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek hesaplanmasını talep edebilecek. Hesaplanan borcun tamamı ilk taksit ödeme süresi içinde ödenirse, durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek..

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