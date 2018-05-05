Bakan'dan milyonlarca memuru ilgilendiren açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Kamu çalışanlarımızın, çalışma şekilleriyle alakalı bir değişiklik söz konusu olmayacak. 657 sayılı devlet memurları kanunumuzda herhangi bir düzenleme söz konusu değil." dedi

Bakan Sarıeroğlu, bir otelde Memur-Sen tarafından düzenlenen İnsan, Emek ve Küresel Rekabet Uluslararası Sempozyumu'nun açılışına katıldı.

ÇALIŞMA ŞEKLİ DEĞİŞMEYECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kısa bir süre önce kamuda istihdam konusuyla ilgili çok önemli bir süreci geride bıraktıklarını belirterek, "Dünya ülkelerinden bunu nasıl yaptığımızla ilgili sorular da geliyor. Alt işveren işçisi olarak çalışan 900 bin kişinin kamuda istihdamının sağlanmasıyla ilgili devrim niteliğinde bir düzenlemeyi çok daha yeni bitirmiş durumdayız. Kamuda taşeron işçi olarak çalışan bu kadar işçinin aynı anada kadroya alındığı başka bir ülke uygulaması bizim araştırdığımız kadarıyla söz konusu değil." diye konuştu.

Kamu çalışanlarıyla ilgili devam eden spekülasyonların olduğunu ifade eden Bakan Sarıeroğlu, "Kamu çalışanlarımızın, çalışma şekilleriyle alakalı bir değişiklik söz konusu olmayacak. 657 sayılı devlet memurları kanunumuzda herhangi bir düzenleme söz konusu değil. Memurlarımızla ilgili alımlarımız bugüne kadar nasılsa bundan sonra da aynı şekilde devam edecek." değerlendirmesini yaptı.