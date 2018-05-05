Başbakan Yıldırım'dan muhalefete 'ince' eleştiri

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Ankara Kadın Kolları 4. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Yapılan hizmetlere vurgu yapan Yıldırım, "AK Parti teşkilatı bugün 10 milyon üzerinde üyeye sahip, Türkiye'nin değil dünyanın en güçlü siyasi hareketidir" dedi.

Başbakan Yıldırım, muhalefetin 'çatı aday' arayışlarını hatırlatarak"Başkaları çatısız kalmış olabilir ama AK Parti, en sağlam çatıylaseçime gidiyor. Bizim çatımızı millet çatmıştır" dedi

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Türkiye'nin dağ gibi sorunlarını dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Darbecilere, kumpasçılara, vesayetçilere fırsat vermedik.

15 Temmuz'da alçaklara geçit vermediniz. Bayrağımıza milli iradeye sahip çıktınız. Ak kadınlar öksüz ve yetimlerin başını okşadınız. Yeri geldi ihtiyaç sahiplerinin yanına koştunuz.

DÜNYANIN EN BÜYÜK HAREKETİ

Hiçbir zaman millete rağmen, milleti yok sayarak siyaset yapmadık. Milletin gücünün üzerinde güç tanımayan AK Parti teşkilatı bugün 10 milyon üzerinde üyeye sahip, Türkiye'nin değil dünyanın en güçlü siyasi hareketidir.

AK Parti Türkiye'nin aklı, ruhu, vicdanı olduysa, 16 yıldır Türkiye'nin önünü açan hedefleri ortaya koyduysa, bunda 'AK Kadınlar'ın emeği unutulamaz. 16 yıldır her türlü ayrımcılığın yaralarını sarmak için durmaksızın çalışıyoruz. Kadınlarımızın fikirlerinin, emeklerinin Türkiye için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Siyasete yön verirken bu gerçeği hiç unutmadık.

Cinsiyet ayrımcılığı yapan birçok düzenlemeyi ortadan kaldırdık. Eğitim alanında kız öğrencilere yönelik ayrımcı uygulamaları ortadan kaldırdık.

Bugün devlette çalışan kamu görevlilerinin yüzde 40'ı kadınlardan oluşuyor. Kız çocuklarının okullaşma oranını yüzde 42'den yüzde 82'ye çıkardık.

BİZİM ÇATIMIZI MİLLET ÇATMIŞTIR

Başkaları çatısız kalmış olabilir ama AK Parti, en sağlam çatıyla seçime gidiyor. Bizim çatımızı millet çatmıştır. Millete güvenen açıkta kalmaz. Cumhur İttifakı, milletin hissiyatından doğan Yenikapı Ruhu'nun ittifakıdır.