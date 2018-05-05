05 Mayıs 2018 Cumartesi20 Şaban 1439
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Ne yaptıysalar olmadı! Türkiye'ye geliyorlar

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Ne yaptıysalar olmadı! Türkiye'ye geliyorlar
Alman seyahat acentesi TMG Yönetim Kurulu Başkanı Karsten Lehmann, Almanya pazarının Türkiye açısından 2015 ve 2016’da çok kötü geçtiğini, geçen yıl beklenen iyileşmenin görülmediğini belirterek, "Bu yıl belirgin bir artış öngörüyoruz" dedi.
Ne yaptıysalar olmadı! Türkiye'ye geliyorlar Ne yaptıysalar olmadı! Türkiye'ye geliyorlar Ne yaptıysalar olmadı! Türkiye'ye geliyorlar

 

Alman seyahat acentesi TMG, tatil acenteleriyle yıllık toplantısını Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otelde yaptı. Bir hafta süren ve 45 acente temsilcisinin katıldığı toplantıda, yıllık eğitim ve satış hedefleri belirlendi. Toplantıların ardından acente sorumluları Manavgat ve Side bölgesini gezdi. Türkiye’nin bu sene turizm sektöründeki hedefleri konusunda gazetecilere açıklamalarda bulunan TMG Yönetim Kurulu Başkanı Karsten Lehmann, hem yıllık toplantılarını yapmak hem de Türkiye’nin eskiden olduğu gibi güvenli olup olmadığını görmeye geldiklerini söyledi. Lehmann, havalimanından başlayarak, otellere kadar her şeyi incelediklerini, bir sorun görmediklerini ifade etti.

POLİTİKA, TATİLCİLERİ ETKİLEMEYECEK

Almanya’daki siyasetçilerin Türkiye’nin politik duruşuna karışmaması gerektiğini de belirten Lehmann, Almanya’nın izlediği politika herhangi bir işe yaramadı. Her ne kadar Türkiye için olumsuz propaganda yapsalar da Alman tatilciler artık devletin politikasına çok bakmıyor. Şimdi Türkiye’deki durumu öğrenmek için yeni yollar bulacak ve buraya gelecekler. Almanya’daki politika onları bu sene etkilemeyecek" diye konuştu.

Alman turizm pazarında genel olarak Türkiye’ye yönelik bir umut olduğunu belirten Karsten Lehmann, Bütün seyahat acenteleri, Türkiye’nin tekrar büyüyeceğini ümit ediyor. Almanya’daki rezervasyonlar da bunu gösteriyor. Türkiye’ye yönelik sürekli artış var. Geçen 2 yıl kötü geçen turizm bu sene tekrar normale dönecek" dedi.

Almanya pazarının Türkiye açısından 2015 ve 2016’da çok kötü geçtiğini, geçen yıl beklenen iyileşmenin görülmediğini aktaran Lehmann, 2017 yılında beklenen iyileşmenin olmadığını, bu sene için belirgin bir artış gördüğünü ifade etti. Karsten Lehmann, son 2- 3 sene yaşanan krizlerde özellikle Side bölgesinde yeni otellerin yapıldığını ve mevcut otellerin de yenilendiğini gördüğünü vurguladı.

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Ne yaptıysalar olmadı! Türkiye'ye geliyorlarNe yaptıysalar olmadı! Türkiye'ye geliyorlarAlman seyahat acentesi TMG Yönetim Kurulu Başkanı Karsten Lehmann, Almanya pazarının Türkiye açısından 2015 ve 2016’da çok kötü geçtiğini, geçen yıl beklenen iyileşmenin görülmediğini belirterek, "Bu yıl belirgin bir artış öngörüyoruz" dedi.
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