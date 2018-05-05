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Resmen yürürlüğe girdi! Yapılmazsa men edilecek...

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Resmen yürürlüğe girdi! Yapılmazsa men edilecek...
Güvensiz bulunan asansörün kullanımına izin verilmeyecek, bina sorumlusunca asansörün en fazla 60 gün içinde güvenli hale getirilmesi sağlanacak. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör hizmetten men edilecek.
Resmen yürürlüğe girdi! Yapılmazsa men edilecek... Resmen yürürlüğe girdi! Yapılmazsa men edilecek... Resmen yürürlüğe girdi! Yapılmazsa men edilecek...

 

Periyodik kontrol sonucu güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına izin verilmeyecek ve bina sorumlusunca asansörün en fazla 60 gün içinde güvenli hale getirilmesi sağlanacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımladı.

Yönetmelikle asansörlerin periyodik kontrolüne ilişkin usul ve esaslarla asansör periyodik kontrollerinde görev alacak A tipi muayene kuruluşlarının yetkilendirilmesine, yükümlülüklerine ve denetimlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, bina ya da yapıda sürekli kullanılan asansörün periyodik kontrolü yılda en az bir defa, Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve ilgili idareyle protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşuna yaptırılacak.

Asansör Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen asansörün ilk periyodik kontrolü tescil aşamasından önce, asansör yaptırıcısının müracaatı üzerine en geç 15 gün içinde A tipi muayene kuruluşu tarafından gerçekleştirilecek. İlk periyodik kontrolün yaptırılmasına ve ücretinin ödenmesine dair sorumluluk, asansör yaptırıcısında olacak. Periyodik kontrole dair yükümlülük ilgili idare ve bina sorumlusunda bulunacak.

Periyodik kontrol sonuçları "kusursuz, hafif kusurlu, kusurlu ve güvensiz" olmak üzere dört grupta değerlendirilecek.

İlgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşunca kusursuz olarak tanımlanan asansöre "yeşil", hafif kusurlu olarak tanımlanan asansöre "mavi", kusurlu olarak tanımlanan asansöre "sarı", güvensiz olarak tanımlanan asansöre "kırmızı" renkli bilgi etiketi iliştirilecek.

Güvensiz asansörlerin takibi

Kırmızı bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına izin verilmeyecek, bina sorumlusunca asansörün en fazla 60 gün içinde güvenli hale getirilmesi sağlanacak.

Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten menedilecek. Güvensiz olarak tanımlanan asansörün belirtilen süre içinde güvenli hale getirilmeden kullandırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesul olacak.

Sarı bilgi etiketi iliştirilmiş asansördeki uygunsuzlukların en fazla 120 gün içinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanacak. Mavi bilgi etiketi iliştirilmiş asansörde belirlenen uygunsuzlukların bir sonraki periyodik kontrole kadar giderilmesi gerekecek.

Binada veya yapıda sürekli kullanılan asansörün periyodik kontrolü, A tipi muayene kuruluşu tarafından yılda en az bir defa yapılacak.

Bilgiler veri tabanına iletilecek

1 Ocak 1950'den önce monte edilen, tarihsel dokusu bulunan ve halen kullanılmakta olan mevcut asansörün güvenlik seviyesi iyi mühendislik uygulamaları kapsamında belirlenecek.

Periyodik kontrol sonuçlarının girileceği ve bakanlık veri tabanıyla entegre edileceği bir veri tabanı A tipi muayene kuruluşu tarafından oluşturulacak.Yürütülen periyodik kontrol faaliyetlerine ilişkin tüm istatistiki bilgiler her yıl ocak ayı sonuna kadar A tipi muayene kuruluşunca elektronik ortamda bakanlığa iletilecek.

Öte yandan, 15 Temmuz 2015'te Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan "Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ" yürürlükten kaldırıldı.

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