05 Mayıs 2018 Cumartesi20 Şaban 1439
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Karatay'dan Ramazan pidesi önerisi

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Karatay'dan Ramazan pidesi önerisi
Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan pidesinin tüketilmesiyle ilgili öneride bulundu. "Tüketmeyin desem de tüketilecek. İnce bir Ramazan pidesi ikiye ayrılıp yarısına bol tereyağ sürülecek. Tereyağsız olmaz" dedi
Karatay'dan Ramazan pidesi önerisi Karatay'dan Ramazan pidesi önerisi Karatay'dan Ramazan pidesi önerisi

Toprakların tarım zehirleri ile dolu olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Karatay, “Topraktaki canlılar öldüğü için toprakta mineral kalmadı. Onun için meyvelerin hepsi maalesef şeker dolu. Ben meyve yemeyin demiyorum. Sağlıklı 3 türlü meyve var. Biri kurtlu elmadır. Dağdan toplayıp kurtlu elma yiyebilirsiniz” dedi. İHA'nın haberine göre, Prof. Dr. Canan Karatay Ramazan pidesi, ekmek, meyve ve tuz hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ramazan pidesi tereyağsız olmaz

Ramazanın çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Canan Karatay, “ Ramazan geldi hoşgeldi, ramazan tepsisi boş geldi’ demeyeceğiz. Ama pide Ramazan'ın bulunmaz objelerinden biri. Yapılırken ince ve yaş maya ile yapılması lazım. Ben istediğim kadar tüketmeyin deyim, tabii ki tüketilecek. İftarda ve sahurda ince bir Ramazan pidesi, ikiye ayrılacak. Bunun yarısına bol tereyağı sürülecek ve o şekilde tüketilecek. Tereyağsız olmaz” şeklinde konuştu.

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