05 Mayıs 2018 Cumartesi20 Şaban 1439
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Erdoğan'dan CHP'nin adayı İnce için ilk yorum

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de AK Parti Kadın Kolları İl Kongresinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili eleştirilerde bulundu.
Erdoğan'dan CHP'nin adayı İnce için ilk yorum
Erdoğan'dan CHP'nin adayı İnce için ilk yorum Erdoğan'dan CHP'nin adayı İnce için ilk yorum Erdoğan'dan CHP'nin adayı İnce için ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri çıkmış diyorlar ya... 'Cumhurbaşkanı adayı ekonomiyi iyi bilecek.' Nerede o cumhurbaşkanı? O aday nerede? Haftalardır milleti oyaladılar. Yok çatı dediler, pencere dediler. Sonuçta 'İnce' siyasette karar kıldılar" dedi.

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'ye "Haddini bil" tepkisi gösteren Erdoğan, "Biz zaten bunları dehledik. Artık onlara üyeliğimiz falan da yok. Ama onlar rahat durmuyor" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Seni kalpten selamlıyorum Kayseri. Bize sizler gibi yol arkadaşları nasip eden rabbim hamd ediyorum. Rekor bir oyla bize destek olan tüm Kayserilere şükranlarımı sunuyorum. 

MUHARREM İNCE İÇİN İLK YORUM

Birileri çıkmış diyorlar ya... 'Cumhurbaşkanı adayı ekonomiyi iyi bilecek.' Nerede o cumhurbaşkanı? O aday nerede? Ziya Paşa 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri' diyor. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Biz eserlerimizle milletin karşısındayız. Bilemiyorum ana muhalefetin adayı ne ile milletin karşısında. Bizim bu millete, bu ülkeye eser verişimiz yeni başlamadı. Ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla başladı. Başbakanlığımla devam etti. Cumhurbaşkanlığımızla da devam ediyoruz. 

'İNCE' SİYASETTE KARAR KILDILAR

Kayserili ticareti iyi bilir. Kaliteden de çok iyi anlar. Kayseri aynı zamanda siyasetçinin kalitelisini de çok iyi bilir. Türkiye 24 Haziran'da bir seçime giriyor. Seçim tarihinin açıklandığı günden bu yana yaşananları gözünüzün önüne getirin. Cumhurbaşkanı adaylığı, milletvekili transferi, ittifak arayışları konusundaki hesaplarına, taktiklerine bir bakın. Oyun, oyun içinde oyun. Göreceğiniz tek şey tutarsızlık olacaktır. İlkesizlik olacaktır. Millete saygısızlık olacaktır. Haftalardır milleti oyaladılar. Yok çatı dediler, pencere dediler. Sonuçta 'İnce' siyasette karar kıldılar. Ülkemizin önünde öyle bir mesele olduğunu düşünmediler. Seçim bu haziranda değil önümüzdeki yıl kasımda da olsa başaramayacaklardı. Sadece bu iki haftada yaşananlar bile kimlerin siyaseti ülkenin geleceği için yaptığını, kimlerin siyaseti sadece kendi çıkarları için düşündüğünü açıkça ortaya koymuştur. 

YENİKAPI RUHU CUMHUR İTTİFAKINA DÖNÜŞTÜ

MHP ile kurduğumuz, BBP'nin de destek verdiği seçim ittifakıyla milletimizin karşısına çıktık. Dün adaylığımızın resmi başvurusu yapıldı. Yenikapı ruhu, 'Cumhur İttifakı'na dönüştü. Şimdi ne var? Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı'nda bütünleştik mi? Zira ümmetin buna ihtiyacı vardı, şimdi bunu yapıyoruz. Ayrılığa, gayrılığa son, artık birlik zamanı.

SEN BU ÜLKENİN BAŞINDA OLSAYDIN...

Ana muhalefetin başındaki zat 'Afrin'e gitmeyin' diyor. Beyefendi, sen bu ülkenin başında olsaydın, Allah göstermesin, kim bilir şu anda Hatay'da, Kilis'te, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te ne olacaktı? Biz ülkemizi taciz eden kim olursa olsun beklemeyiz, üzerine üzerine gideriz. Terör örgütleriyle mücadelemizde en küçük zafiyete asla izin vermeyeceğiz. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4406 oldu. Bunların anladığı dil neyse o dilden konuşacağız. 

BUNLARI DEHLEDİK, RAHAT DURMUYORLAR

Biz çalışırken birileri de durmuyor. S&P diye bir kredi derecelendirme kuruluşu siyasi kararlar alıp bizim gerilediğimizi söylüyor. Haddini bil! Türkiye nerede siz neredesiniz? Biz zaten bunları dehledik. Artık onlara üyeliğimiz falan da yok. Ama onlar rahat durmuyor. Sen bu sınıfın öğretmeni değilsin. Öğretmeni olduğun yerlere bak.

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