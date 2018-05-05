'İddia ediyorum İnce'ye oy vermeyecek'

Çanakkale’de AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi gerçekleşti. AK Parti Çanakkale Kadın Kolları Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Gülsüm Üstün kongreye tek aday olarak katılarak başkan seçildi.
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, “Kimse yokken kadınların duası vardı. Kimse yokken Tayip Erdoğan’a evladım arkandayım diyen anneler vardı. Kadınların bizim partimizde, davamızda ve genel başkanımızın yürüyüşünde yeri bambaşka oldu. 15 Temmuz oldu önce kadınlar sokağa çıktı. Gazi oldular, şehit oldular ama kadınlar bu ülkenin, bu devletin bayrağına, milletine, hükümetine nasıl sahip çıkılırmış dosta düşmana gösterdiler. Bizim bu topraklara çok büyük borcumuz var çalışarak yorulacak insanlar değiliz. Çalıştıkça açılacağız, çalıştıkça yürüyeceğiz ve bu milletin dualarına layık olmak için gece gündüz gayret edeceğiz. Seçim bitti referandum, referandum bitti. Bir seçim daha yüz tane daha olsa bin tane daha olsa biz millete gitmekten korkmayan bir hareketiz, gururla onurla gideceğiz. Bizler bu ülkenin kaderi ile AK Parti’nin kaderinin adeta özdeşleştiğini gördük. Alın AK Parti’yi bir taraf bakın adaylara, hangi yeni Cumhurbaşkanı demokraside, ekonomide, dış politikada hangi alanda bizi daha çok büyütür. Tayyip Erdoğan vizyonundan başka cumhur ittifakının iddiasından başka, daha öte vizyonu olan hangisi var. Allah aşkına hangisi var parti bugün var yarın yok. Bir vatandaş olarak, bir Çanakkaleli olarak vicdanınıza sesleniyorum, alın AK Partiyi alın Erdoğan’ı, hangi Cumhurbaşkanı Türkiye’yi yürütecek? Ekonomide, yıl 2002 Türkiye’nin toplam bütçesi 120 milyar. Bugün 2018 bütçesinde sadece sağlık yatırımı 124 milyar. Toplam bütçeden daha fazla tek kalemden bahsediyorum. Türkiye’yi kim yürütür başka" dedi.
'KILIÇDAROĞLU İNCE'YE OY VERMEYECEK
“Türkiye’de bir araya gelmesi mümkün olmayan gayri memnunların, bir araya gelip sadece Erdoğan düşmanlığında buluşuyor olmanın hiçbir izahı yok” diyen Turan, "Rahmetli Erbakan hocanın ömrü CHP ile kavgayla geçti. CHP’nin tüm hayatı o anlayışla kavgayla geçti. Bugün kardeş olmuşlar yolları açık olsun. Ama biz bu hesabın ne için olduğunu biliyoruz. Bir aday çıkarttılar gördünüz. Bir defa o aday CHP’nin istediği bir aday değil. Neden değil biliyor musunuz? 5 senaryo geçti 6’ncıya buna kaldılar. Kimin olduğunu biliyorsunuz ona gittiler, buna gittiler o oldu bu oldu, hiçbir senaryo tutmayınca Muharreme mecbur kaldılar. Üsluba bakar mısınız ‘Gel Muharrem buraya’ bu ne Allah aşkına. Böyle bir üslup mu olur? Böyle bir cumhurbaşkanlığı mı olur? ‘Gel Muharrem buraya’ bu ne saçma bir üsluptur, nezaketsizliktir. Ama senaryoyu üç beş gün sonra göreceksiniz. Dert Kılıçdaroğlu’nun koltuk kavgasından başka bir şey değil. Dert Muharrem CHP’den daha çok oy alırsa, yeni dönemde CHP’nin genel başkanı olmak isteyecek. O yüzden almaması lazım diyor yaklaşım bu. Kılıçdaroğlu iddia ediyorum ki, Muharrem İnceye oy vermeyecek. Çünkü 24 Haziran’ın sonrası var, o da biliyor. Onu sürdü malum tarlaya, hadi bakalım kavganı yap bir ay sonra görüşelim dediler. Bunların dertleri ülkeyi büyütmek değil, bunların dertleri ülkenin ekonomisini, siyasetini büyütmek filan değil. Bir dertleri var kendi partisinin koltuk kavgası. Ama herkes bunları biliyor. Kim bu ülkede iş yapar, üretiri kim bu ülkeyi büyütür, kim konuşur bunu biliyor” şeklinde konuştu.
05 Mayıs 2018 Cumartesi20 Şaban 1439
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'İddia ediyorum İnce'ye oy vermeyecek'
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