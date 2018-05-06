06 Mayıs 2018 Pazar20 Şaban 1439
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Tarihi fırsat! Yeni paket ilaç gibi geldi

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Yeniden yapılandırma ve emeklilere ikramiye paketi TBMM’de görüşülürken, Bakanlar Kurulu kararıyla ekonomiye yeni bir paket daha geldi. Pakette konut KDV’sinin ve tapu harcının düşürülmesi sektörde sevinçle karşılandı.
Tarihi fırsat! Yeni paket ilaç gibi geldi
Tarihi fırsat! Yeni paket ilaç gibi geldi Tarihi fırsat! Yeni paket ilaç gibi geldi Tarihi fırsat! Yeni paket ilaç gibi geldi

Gayrimenkul sektörü ve konut alıcısının beklediği KDV kararı Bakanlar Kurulu’ndan çıktı. Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, 6 ay süreyle, konut teslimlerinde, yüzde 18 yerine yüzde 8 KDV uygulanacak. Yüzde 18 KDV oranının uygulandığı konut gruplarının başında ise, “net alanı 150 metrekare ve üzerinde olanlar” geliyor. Aynı dönemde yüzde 4 olan tapu harcı ise yüzde 3 olacak. Açıklanan bu kararlarla, 500 bin TL’lik bir konutun 90 bin TL olan KDV’si, 40 bin TL’ye düşecek. Sektör temsilcileri indirimlerin sektöre hareketlilik getireceğini söylüyor.

İNŞAATI DEVAM EDEN

KDV indiriminden yararlanmak için yüzde 18’lik KDV’ye dahil konutların 31 Ekim 2018 tarihine kadar satış ve teslimlerinin yapılması gerekiyor. Müteahhit ve inşaat şirketlerinin inşasına devam ettikleri yüzde 18 KDV oranına sahip konutlar ise teslim tarihi 31 Ekim 2018’den sonra olsa bile, 31 Ekim’e kadar fatura düzenlenip yüzde 8 KDV’yle satılabilecek. KDV indirimi sadece konutları kapsayacak. Bunun dışındaki dükkan, ofis, büro, apart ünite ve benzeri olarak tanımlanan iş yerlerinin KDV oranlarında indirim uygulanmayacak. Tapu harcındaki indirim ise işyerlerine de uygulanacak.

CAN SUYU OLACAK

Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Naci Ağbal’ı ziyaret eden inşaat sektörünün temsilcileri bakandan özellikle ofis, dükkan ve apartlarda KDV’nin yüzde 18’den 8’e indirilmesini, alım-satım vergilerinin düşürülmesi, tapu harçlarının indirilmesi, konut kredisi faizlerinin gelir vergisi matrahından indirilmesi ve Eximbank’tan kredi desteği talebinde bulunmuştu. Sektörün önde gelen temsilcileri KDV ve tapu harcındaki indiriminin durgun bir dönemden geçen inşaat sektörüne can suyu katacağını söyledi. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, hükümetin aldığı kararlarla inşaat sektörüne verdiği önemin altını çizdi. Durbakayım, “Umarım bu düzenleme bir başlangıç olur. Çünkü sektörü zorlayan alım-satım vergilerinin düşürülmesini özellikle talep ediyorduk. Tapu harçlarının indirilmesi ve KDV’nin yüzde 8’e çekilmesi sektöre hareket kazandıracak” dedi.

KREŞ YARDIMI DA YÜRÜRLÜKTE

Mart ayında yasalaşan torba kanunla getirilen kreş yardımına ilişkin vergi istisnası da, dün itibariyle yürürlüğe girdi. İşverenlerin, kadın çalışanlara kreş ve gündüz bakımevi hizmeti vermeleri durumunda, gelir vergisinden istisna edebilecekleri tutar, torba kanunla artırılmıştı. Dün yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararıyla artık gelir vergisinden bu kapsamda istisna edilecek tutar 304 TL yerine bin 15 TL olarak uygulanacak. Yine aynı torba kanunda yer alan, 2019 yılı sonuna kadar imalat sanayinde kullanılmak için alınacak yeni makine ve teçhizatların KDV’den istisna tutulması düzenlemesi de dün yürürlüğe girdi. Maliye Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, imalat sektörünün ihtiyaç duyduğu temel makine ve teçhizatların, yerli üretim gözeterek belirlendiğini belirtti.

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