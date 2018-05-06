06 Mayıs 2018 Pazar20 Şaban 1439
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ABD'nin gizli lazer silahı ortaya çıktı!

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Amerikan deniz kuvvetleri, savaş gemilerinde kullanılan top ve füze düzeneklerinin yerine Helios adı lazer silahları yerleştirmeyi planlıyor.
ABD'nin gizli lazer silahı ortaya çıktı!
ABD'nin gizli lazer silahı ortaya çıktı! ABD'nin gizli lazer silahı ortaya çıktı! ABD'nin gizli lazer silahı ortaya çıktı!

Daily Star gazetesine göre Amerikan savaş gemilerinde kullanılan Phalanx MK-15 uçaksavar top sistemlerinin yerine Helios lazer silahının geçmesi bekleniyor.
 
İHA'LARDAN KORUNMAK İÇİN
 
ABD'li askeri yetkililere dayandırılan haberde bir kaynak "Günümüzde insansız hava araçlarına (İHA), küçük gemilere ve bazı yakın mesafelerde etkili olan silahlara karşı korunmak için gerekli güç ve ışın yapısına sahip lazerler söz konusu" bilgisini paylaştı.

UZMANLARA GÖRE GEREKLİ TEKNOLOJİ HENÜZ YOK
 
Helios'un sayesinde Amerikan donanmasındaki savaş gemilerinde mühimmat stoklama ihtiyacı kalmayacağı belirtildi. Bununla birlikte uzmanlar Amerikan donanmasının bu tür yeniliklere henüz hazır olmadığına da işaret etti.
 

Washington merkezli Strateji ve Bütçe Değerlendirmeleri Merkezi'nin (CSBA) uzmanlarından Mark Gunzinger, lazer silahları için 'uygun elektrik tedarikinin' henüz geliştirilmediğini ifade etti.

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