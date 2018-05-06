06 Mayıs 2018 Pazar20 Şaban 1439
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Yeni emekliye de ikramiye

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Bayram ikramiyesinden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. Ramazan Bayramı’ndan önce emekli olana Haziran’da bin lira ödeme var. Bunu kaçıran ise Ağustos’ta alacak
Yeni emekliye de ikramiye
Yeni emekliye de ikramiye Yeni emekliye de ikramiye Yeni emekliye de ikramiye

Yılda 2 bayram ikramiyesi 12.3 milyon kişinin yüzünü güldürdü. Ramazan ve Kurban bayramlarından önce ödenecek biner lira ikramiyeden, sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. Emekli aylığı bağlananlar, ikramiye hakkı da elde etmiş olacak. Emeklilik tarihini izleyen dönemlerde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanacaklar.

NASIL YARARLANILACAK?
 
Örneğin; 15-17 Haziran 2018'de kutlanacak Ramazan Bayramı'ndan önce emekli olanlar, önümüzdeki ay ödenecek bin lira ikramiyeyi alabilecek. Bu kişiler, bundan sonraki ikramiyelerden de yararlanacak.
 
Bu tarihten sonra ama 21-24 Ağustos 2018'teki Kurban Bayramı'ndan önce emekli olanlar ise, Ağustos'taki bin lira ikramiyeyi alabilecek. 24 Ağustos'tan sonra emekli olanlar ise önümüzdeki yıl kutlanacak Ramazan Bayramı'ndan itibaren ikramiye hakkından yararlanmaya başlayacak.
 
KURUM FARKI YOK
 
İkramiye hakkı için kişinin hangi kurumdan emekli olduğunun önemi yok. Hem SSKhem Bağ-Kur hem de Emekli Sandığı emeklileri biner lira dini bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Eğer emekli vefat etmişse, maaşının bağlandığı eş ve çocukları da hisseleri oranında ikramiyeyi alabilecek.
 
 

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