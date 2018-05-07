07 Mayıs 2018 Pazartesi22 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:06Güneş 05:48Öğle 13:07İkindi 16:58Akşam 20:13Yatsı 21:48
    • 20°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 14°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 102.599 -0.30
  • Altın: 179,537 0.51
  • Dolar: 4,2212 0.09
  • Euro: 5,0509 -0.09

Türkiye ve Hollanda ortak yaptı! Dünyaya satılacak

»
Türkiye ve Hollanda ortak yaptı! Dünyaya satılacak
Baymak, üretimini Türkiye’de yapacağı yeni yoğuşmalı kombisini, önce Türkiye’de, sonra da tüm dünyada satışa sunacak. Yeni kombinin Ar-Ge’sini ise Türkiye ve Hollanda ortak yaptı.
Türkiye ve Hollanda ortak yaptı! Dünyaya satılacak Türkiye ve Hollanda ortak yaptı! Dünyaya satılacak Türkiye ve Hollanda ortak yaptı! Dünyaya satılacak

2013 yılından beri Avrupa’nın önde gelen gruplarından Hollandalı BDR Thermea bünyesinde olan Baymak, yeni ve en gelişmiş yoğuşmalı kombisinin üretimini Türkiye’de yapacak. Öncelikle Türkiye pazarı için üretilecek kombi için Baymak ve BDR bir arada çalışıyor. Önce Türkiye’ye sonra grubun bulunduğu diğer ülkelere de satılması planlanan kombiye yönelik Baymak’ın Türkiye fabrikasında yeni bir hat yatırımı yapılacak.

BDR Thermea’nın Hollanda fabrikasında konuşan BDR Grup CEO’su Bertrand Schmitt ve Baymak CEO’su Ender Çolak, yeni kombi üretim hattı için 2 milyon euro yatırım yapılacağını açıkladı.

Yıl sonunda hayata geçecek yeni hat, kombi kapasitesini artıracak. Grup kombisinin Türkiye’de üretilmesinin önemine dikkat çeken Ender Çolak, “Bu aslında grup satın almasından sonra Baymak’a yapılan ikinci önemli katkı. Birinci katkı kombi teknolojisinin transferiydi. Şimdiki adım yeni teknolojinin Türkiye’de üretilmesi. Ar-Ge’si (araştırma ve geliştirme) üzerinde ise Türkiye ve Hollanda merkezi bir arada çalıştı. İlk çeyrek sonunda yeni ürünü pazara sunacağız ama yatırımı yıl sonunda tamamlanmış olacak” diye konuştu.

GELİŞİM TÜRKİYE’DE

Yeni ürünün müşteri ihtiyaçlarını daha çok odaklanan, yeni tasarımıyla grubun tüm ülkelerinde kullanılabilir bir kombi olacağını anlatan Çolak, “Daha küçük boyutlu, kompakt bir kombi olacak. Burada üretilip, tek noktadan bütün pazarlara gönderilecek” dedi.

BDR Thermea’nın iklimlendirme sektöründe Avrupa’nın lider markalardan biri olduğunu hatırlatan BDR Grup CEO’su Schmitt, grubun 80’den fazla ülkede, yaklaşık 6 500 çalışanla faaliyet gösterdiğini hatırlattı.

İklimlendirme sektöründe gelecek teknolojilerinin, kentleşmenin ve nüfusun önemine dikkat çeken Schmitt, bu nedenle artık gelişim ekseninin Çin, Hindistan, Türkiye gibi yükselen ülkelere kaydığını söyledi. Schmitt, “2020 yılında BDR Thermea olarak kombilerde ve kazanlarda dünya çapında ilk üçte yer almak istiyoruz. 2020’de konumumuzu güçlendirmek ve daha da yukarılara çıkabilmek için Batı Avrupa’dan, güçlü olduğumuz pazarlardan diğer pazarlara doğru da hareket etmek istiyoruz. Bu hedef için Çin, Rusya ve Türkiye bizim için çok önemli konumda yer alıyor” diye konuştu.

Ender Çolak ise, BDR Thermea’nın 5 yılda Baymak’a 16 milyon euro yenileme ve modernizasyon yatırımı yaptığını belirtirken, 2018-2020 yılları arasında da yine aynı oranda bir yatırım daha gerçekleştirileceğini dile getirdi. 2017’de ciroda 527 milyon liraya ulaştıklarını anlatan Çolak, “Pazar payımızı artırarak büyüyoruz. Toplam kombide adetsel bazda 1 puanlık pazar payı artışımız oldu, yoğuşmalı kombide daha fazla. 2018 için toplam ciroda yüzde 30, ihracat cirosunda yüzde 13 büyüme hedefliyoruz” dedi.

ÜCRETSİZ EĞİTİM VERECEK

Ender Çolak, yakın zamanda ‘Baymak Akademi’ adıyla üretim tesisi içinde mesleki eğitim alanı kurduklarını ifade etti. Burada tüm ürünleri bulundurduklarını anlatan Çolak, tesisatçılar, meslek lisesi ve teknik meslek yüksek okulu öğrencilerinin saha eğitimlerini alacaklarını söyledi.

YOĞUŞMALI KOMBİYE GEÇİLİYOR

İklimlendirme sektörünün uzun süredir beklediği ve enerji tasarrufu açısından Türkiye ekonomisine yıllık 1.5 milyar dolara varan tasarruf sağlaması öngörülen Enerji Verimliliği Direktifi (ErP), 21 Nisan’da yürürlüğe girdi. Buna göre, sadece evlerdeki bireysel kombiler değil, apartmanlarda merkezi ısıtmada kullanılan ürünler de artık yoğuşmalı olacak. Bu tarihten itibaren artık konvansiyonel kombilerin Türkiye için üretilemeyeceğini belirten Çolak, “Elimizde olanları ise 1 yıl içinde satmamız gerekiyor. Ardından Türkiye’de satışı bitecek. Başka ülkeler için üretebiliyoruz. Yoğuşmalı kombinin fiyatı normal kombiye göre yüzde 30 daha pahalı ama tüketiciye yıllık yüzde 25-35 aralığında bir tasarruf sağlıyor. Bu kazançları tüketiciye daha iyi anlatacağız” dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çin tehlikesi! Türkiye’yi de etkilediÇin tehlikesi! Türkiye’yi de etkilediAstronomik paralar vererek futbolcu transferleri yapan Çin'in 20 yılda 120 bin yeni pilota ihtiyaç duyması nedeniyle yıllık 320 bin dolara varan kazanımlarla pilot transferi yapması dünya pilot borsasında da dengeleri alt üst etti.
Bir müjde daha! İki yeni destek geliyorBir müjde daha! İki yeni destek geliyorGeçen yıl KGF ile ekonomiyi canlandıran hükümet şimdi de TESKOMB ve KOSGEB üzerinden piyasaları rahatlatacak.
Türkiye ve Hollanda ortak yaptı! Dünyaya satılacakTürkiye ve Hollanda ortak yaptı! Dünyaya satılacakBaymak, üretimini Türkiye’de yapacağı yeni yoğuşmalı kombisini, önce Türkiye’de, sonra da tüm dünyada satışa sunacak. Yeni kombinin Ar-Ge’sini ise Türkiye ve Hollanda ortak yaptı.
Dizel otomobiller için devrim gibi yenilikDizel otomobiller için devrim gibi yenilikÇevre kirliliğine çare bulamayan ülkeler dizel motora savaş açtı.
Hükümet açıkladı! Milyonlarca kişinin yüzü güldüHükümet açıkladı! Milyonlarca kişinin yüzü güldüMaliye Bakanlığı, öğrenciden çiftçiye milyonların yüzünü güldüren ekonomi paketini analiz etti. Paket doğrudan 30 milyona yakın vatandaşı sevindirdi.
Bu mesaja dikkat! Sonunda hacizlik olabilirsinizBu mesaja dikkat! Sonunda hacizlik olabilirsinizTüketici örgütlerinin temsilcileri, son dönemde çok şikayet aldıkları "Bedava tatil kazandınız" mesajıyla başlayan süreçle yapılan devre mülk dolandırıcılığına karşı tüketicilere uyarıda bulundu.
  • Yeni emekliye de ikramiye06 Mayıs 2018 Pazar 14:00
  • Otomotiv rekora koşuyor! 27 aydır durmadan artıyor06 Mayıs 2018 Pazar 12:46
  • Türkiye harekete geçti! Hedef ABD'nin payını kapmak06 Mayıs 2018 Pazar 12:45
  • Bitcoin kritik sınıra yaklaşıyor!06 Mayıs 2018 Pazar 11:25
  • Tarihi fırsat! Yeni paket ilaç gibi geldi06 Mayıs 2018 Pazar 09:10
  • Rotayı yeniden Türkiye'ye çevirdiler06 Mayıs 2018 Pazar 08:15
  • Araç sahipleri dikkat! Borçlar yapılandırılacak05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:40
  • Resmen yürürlüğe girdi! Yapılmazsa men edilecek...05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:20
  • Ne yaptıysalar olmadı! Türkiye'ye geliyorlar05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:19
  • Bakan'dan HGS'ler ile ilgili çok önemli açıklama05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:19
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri