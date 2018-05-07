07 Mayıs 2018 Pazartesi22 Şaban 1439
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Çin tehlikesi! Türkiye’yi de etkiledi

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Astronomik paralar vererek futbolcu transferleri yapan Çin'in 20 yılda 120 bin yeni pilota ihtiyaç duyması nedeniyle yıllık 320 bin dolara varan kazanımlarla pilot transferi yapması dünya pilot borsasında da dengeleri alt üst etti.
Çin tehlikesi! Türkiye’yi de etkiledi
Çin tehlikesi! Türkiye’yi de etkiledi Çin tehlikesi! Türkiye’yi de etkiledi Çin tehlikesi! Türkiye’yi de etkiledi

Astronomik maaşlarda Körfez'i dahi geçen Çin'e pilotların rotasını çevirmeye başlaması Emirates gibi şirketlerde de pilot açığına yol açtı, şirket 46 uçağını pilot yetersizliği nedeniyle yere indirdi. Benzer şekilde Türk şirketler de durumdan olumsuz etkilendi.

Çin Halk Cumhuriyeti havacılık sektöründe de çok hızlı büyüyüyor. 20 yılda Çinli havayolu şirketleri çeşitli kategorilerde 7 bin üzeri uçak satın alacak. Dünya genelindeki yeni uçak taleplerinin yüzde 20'si Çin'den geliyor. Bu da Çin havayolu şirketlerinin gelecek 20 yılda da 110 bin yeni pilota ihtiyaç duymasının yolunu açtı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, zengin Körfez ülkelerine transfer olan pilotların artık dünya ekonomisinin yeni devi olan Çin'in yolunu tutmaya başlaması Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok ülkeyi olumsuz etkiledi.

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320 BİN DOLARA VARAN YILLIK KAZANÇ

Ülkenin Sivil Havacılık İdaresi'ne göre Çin, yurtiçinde ve yurtdışında yılda 4 bin 700 pilot eğitiyor ancak bu sayı da yetersiz kalıyor. Özellikle kaptan ihtiyacını karşılayamayan Çinli şirketler de çareyi yabancı pilot alımına gitmekte buluyor. Çin'in havayolu şirketleri hava kirliliği ve uzaklık gibi nedenlerle kendilerini tercih etmeyen pilotlara son yılllarda astronomik maaşlar vererek transfer etmeye başladı. Bazı şirketleri vergisiz yılda 320 bin doları bulan maaşlar vererek yabancı pilotları ülkelerine çekiyor.

KÖRFEZ'İN ZENGİN HAVAYOLU DA ETKİLENDİ

Dünya genelinde pilotların hava kirliliği ve uzaklığa aldırış etmeden rotasını Çin'e çevirmeye başlaması Körfez'in zengin havayollarını da etkiledi. Emirates gibi büyük şirketlerde dahi pilot açığı meydana geldi. Emirates 10'u Airbus 380 olmak üzere 46 uçağını pilot yetersizliği ve mevsimsel talebin yetersiz olması nedeniyle yere indirdi.

TÜRK ŞİRKETLER DE OLUMSUZ ETKİLENDİ

Türk şirketler de astronomik maaşlar veren Çin ve Körfez ülkelerden dolayı olumsuz etkilendi. Türk lirasının yabancı para birimlerin karşısındaki kaybı nedeniyle de Türk hava yolu şirketlerine yabancı pilotların ilgisi azaldı ve yabancı pilot sayısı hızla düştü.

THY yabancı pilot alımıyla ilgili sürekli ilan vermesine karşın Türk şirketler yeni yabancı pilot bulmakta da zorluk yaşıyor. Türkiye'de 2016 yılında 1138 yabancı pilot uçarken 2017 yılında ise bu rakam 732'ye geriledi. Bu şartlarda gelecekte Türk şirketlerinin yabancı pilot bulmakta çok daha zorlanacağı belirtildi.

Yüksek maaşa rağmen birçok pilot ise Çin'i uzaklık hava kirliliği gibi nedenlerden dolayı hala tercih etmiyor.

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