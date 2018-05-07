Hüda Par'a hangi partiler yeşil ışık yaktı?

Hüda Par'dan yapılan açıklamada "Görüşme taleplerimize olumlu cevap veren AK Parti, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, İyi Parti ve Vatan Partisi ile görüşmeler yapılmıştır" denildi.

Seçime sayılı günler kala yeni ittifakların oluşmasıyla hareketli günler geçiren Türkiye, birbiriyle görüşmeler yapan partilere dikkat kesilmiş durumda. Hüda Par gündemde yer alan görüşmeler hakkında partinin resmi sitesinde bir açıklama yaptı.

Açıklamada sosyal medyada hakarete varan sözler kullanıldığı ifade edilerek "Bunların önemli bir kısmının kötü niyetli ve maksatlı olduğuna şüphemiz bulunmamaktadır" denildi.Hüda Par tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

25 Nisan 2018’de 24 Haziran seçimlerine girme yeterliliği bulunan partiler ile görüşme talebinde bulunacağımızı kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu kapsamda 26 Nisan 2018 tarihinde, seçimlere girme yeterliliği bulunan partilerin genel merkezlerine ait kurumsal sabit telefonları aranmak suretiyle görüşme talebimiz doğrudan kendilerine iletilmiştir.

Bu çerçevede görüşme taleplerimize olumlu cevap veren AK Parti, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, İyi Parti ve Vatan Partisi ile görüşmeler yapılmıştır. Diğer partiler ile şu ana kadar talebimize olumlu cevap vermedikleri için herhangi bir görüşme gerçekleşmemiştir.

Medyada ve sosyal medyada partimizin bazı partilerle görüşmeler yaptığına veya ittifak kurduğuna dair haberler yer almaktadır. Bu haberler üzerine yapılan yorumlarda hakarete varan ifade ve sözler kullanıldığını üzülerek müşahede ediyoruz. Bunların önemli bir kısmının kötü niyetli ve maksatlı olduğuna şüphemiz bulunmamaktadır.

Bir siyasi parti olarak başka bir siyasi parti ile yaptığımız görüşmeleri ve neticelerini kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu kapsamda partimiz yetkililerinin açıklamaları ve resmi hesaplarımızdan yapılanlar dışındaki haberlere hiçbir şekilde itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyunun bilgisine saygı ile sunuyoruz.