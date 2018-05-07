07 Mayıs 2018 Pazartesi22 Şaban 1439
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Muharrem İnce'nin sağa sempatik görünme çabası sürüyor

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Muharrem İnce'nin sağa sempatik görünme çabası sürüyor
Adaylığı açıklandıktan sonra ilk işi cuma namazına gitmek olan Muharrem İnce'nin, sağa sempatik görünme çabasını sürdürüyor.
Muharrem İnce'nin sağa sempatik görünme çabası sürüyor Muharrem İnce'nin sağa sempatik görünme çabası sürüyor Muharrem İnce'nin sağa sempatik görünme çabası sürüyor

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün evinin kapılarını İngiliz BBC'ye açtı.

Verdiği röportajda kendisinden bahseden İnce, "Ben muhafazakar bir ailenin devrimci bir çocuğuyum. İlkokul 4‘te Ayetel  Kürsi’yi en çabuk ben ezberledim. Hocam dedi ki bunu hafız yapalım.  Kurban bayramında iki defa babama yardım etmek için ahıra girdim." diyerek çocukluğundaki başarılarını anlattı.

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İnce ayrıca, dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı çıktığı için HDP tabanından oy alabilecek potansiyeli olduğunu düşünüyor. İnce, "Benim bu millete karşı sorumluluklarım var asla yalan söylemeyeceğim, kandırmayacağım hatta kandırılmayacağım. Dokunulmazlıklar konusunda o gün ne düşünüyorsam bugün de aynısını düşünüyorum." dedi.

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