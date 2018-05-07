Ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında son bir hafta içinde aralarında gri listede aranan üst düzey terörist Muhdi Başçı'nın da olduğu 22 terörist etsizi hale getirildi.
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07 Mayıs 2018 Pazartesi22 Şaban 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
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Bakanlık açıkladı: Üst düzey terörist öldürüldü
Ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında son bir hafta içinde aralarında gri listede aranan üst düzey terörist Muhdi Başçı'nın da olduğu 22 terörist etsizi hale getirildi.
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