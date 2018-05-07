07 Mayıs 2018 Pazartesi22 Şaban 1439
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Bakanlık açıkladı: Üst düzey terörist öldürüldü

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Bakanlık açıkladı: Üst düzey terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığından, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 22 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlık açıkladı: Üst düzey terörist öldürüldü Bakanlık açıkladı: Üst düzey terörist öldürüldü Bakanlık açıkladı: Üst düzey terörist öldürüldü

Ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında son bir hafta içinde aralarında gri listede aranan üst düzey terörist  Muhdi Başçı'nın da olduğu 22 terörist etsizi hale getirildi.

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