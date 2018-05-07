Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı

Altında yükseliş sürüyor. 7 Mayıs yani bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ve küçük altın ne kadar oldu? sorularının yanıtı haberimizde.

Altının bir kaç günkü yükselişi hızla devam ediyor. Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. 7 Mayıs Pazartesi altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları gündemdeki gelişmelere göre yükseliş ve düşüşler yaşıyor. Düğünlerin, doğumların ve birçok kültürel öğenin de parçası haline gelmiş olan altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Altın 179-180 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira? İşte Cumhuriyet, küçük ve büyük altın fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

179,48 liradan alınırken, 179,52 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 285,55 liradan alınırken 292,01 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 569,32’den alınırken 584,01 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1180,00 liradan alınıp 1192,00 liradan alıcı buluyor.